شهداء بقصف إسرائيلي لمدرسة تابعة لأونروا تؤوي نازحين في غزة

وطنا اليوم:في اليوم الـ 115 من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين منذ فجر الاثنين، إثر غارات إسرائيلية استهدفت عددا من منازل الفلسطينيين وتحديدا في حي الرمال المحاصر من قبل الآليات العسكرية، تزامنا مع قصف كثيف لمدفعية وزوارق الاحتلال.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن طيران الاحتلال الحربي، قصف على الأقل خمسة منازل في حي الرمال بمدينة غزة، مما أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، فيما تواجه مركبات الإسعاف صعوبة في الحركة للوصول إلى الإصابات والشهداء وسط قصف مدفعية ومسيرات الاحتلال كل ما يتحرك على الأرض.

وأضاف، أن مدفعية الاحتلال قصفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) تؤوي نازحين في حي الرمال، مما أدى لاستشهاد 10 فلسطينيين على الأقل، كما داهمت المدرسة واعتدت على المواطنين بالضرب.

وتابع أن طائرة مسيرة قصفت بصاروخين مركبتي إسعاف بمدينة غزة، مما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين، ولم يتمكن أحد من نقلهم إلى مستشفى الشفاء المحاصر، تزامنا مع إطلاق النار من قبل مسيرات الاحتلال صوب المستشفى، مما أدى لإصابة عدد من النازحين داخله.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية عددا من الفلسطينيين ومقبرة في حي الدرج وسط قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد فلسطينيين، كما قصفت عددا من منازل الفلسطينيين في حيي الصبرة والزيتون بالمدينة.

شمالي القطاع، قصفت طائرات الاحتلال منزلين في مخيم جباليا، وأطلقت المدفعية القذئف صوب الفلسطينيين في بيت لاهيا، مما أدى لإصابة العشرات نقلوا إلى مستشفيي كمال عدوان والإندونيسي شمالا.

وجنوبا، يواصل جيش الاحتلال حصار مستشفيي ناصر والأمل لليوم الثامن على التوالي في مدينة خان يونس، وسط تكثيف الغارات الجوية والقصف المدفعي للمناطق الشرقية والغربية من المدينة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى 26422 شهيدا، و65087 جريحا، إضافة لآلاف المفقودين تحت الأنقاض.