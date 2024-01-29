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وفاة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة إثر حادث إختناق بمحافظة العاصمة

منذ 12 دقيقة
وفاة ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة إثر حادث إختناق بمحافظة العاصمة

وطنا اليوم:توفي 3 أشخاص من عائلة واحدة إثر حادث اختناق في منطقة شفا بدران في شمال العاصمة عمّان بحسب ما ذكرت مديرية الأمن العام الاثنين.
وقال الناطق باسم المديرية عامر السرطاوي، إن “كوادر الدفاع المدني في وسط عمان تعاملت اليوم مع حادث اختناق لثلاثة أشخاص من عائلة واحدة (شاب وزوجته وطفلهما) ناتج عن تسرب غاز المدفأة”.
ونتج عن الحادث “وفاتهم جميعاً إذ عملت طواقم الإسعاف على إخلائهم للمستشفى في حين تم فتح تحقيق بالحادث”، بحسب السرطاوي في بيان.
ودعت مديرية الأمن العام، المواطنين، إلى “ضرورة الاستخدام السليم لوسائل التدفئة وتفقد اسطوانات وخراطيم الغار باستمرار والعمل على تهوية المنزل بين الحين والآخر وعدم النوم والمدفأة مشتعلة”.


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