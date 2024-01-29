الحيصة: مخزون السدود يُلبي احتياجات المزارعين في المملكة

وطنا اليوم:أكد أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، أن مخزون السدود في الوقت الحالي من المياه لغاية صباح اليوم الإثنين تُلبي احتياجات المزارعين في مناطق المملكة كافة.

وقال ، إن حجم التخزين في السدود الرئيسية (16 سداً) بلغ 116 مليون متر مكعب بنسبة تخزين 40%، حيث عمل المنخفض الأخير على زيادة كميات السدود 11 مليون متر مكعب.

وأضاف أن المنخفض الأخير عزز من كميات الشحن الجوفي وزاد من السعة في مواقع الحصاد المائي (السدود والحفائر والبرك الترابية) والبالغ عددها 422 موقعاً، حيث تجاوزت السعة التخزينية لها 50%.

وبين أن كميات المياه في السدود مطمئنة تلبي احتياجات المزارعين والشركات الصناعية في منطقة وادي الأردن خلال موسم الصيف، مشيرا إلى أنه تم إيقاف عملية التزويد المائي للري في قناة الملك عبد الله في الغور البالغ طولها 110 كلم، وذلك لوجود كميات الهطول المطري الناجم عن المنخفض.

وأكد الحيصة أن السدود في الأردن تنقسم ما بين سدود رئيسية وحفائر ترابية، حيث يبلغ عدد السدود الرئيسية في المملكة 16 سداً بسعة تصميمية تبلغ 364 مليون متر مكعب وهي قادرة على تخزين 290 مليون متر مكعب، يتم لها إعداد موازنة وتقارير بشكل يومي على مدار الساعة لغاية تزويد المياه للشرب والصناعة للشركات.

أما سدود الحصاد المائي و الحفائر والسدود الترابية والبرك الصحرواية، فهي تتوزع في شرق وجنوب المملكة، وتكون من أجل إيجاد مصدر مائي لسكان المنطقة ومصدر مائي لمربي الثروة الحيوانية، وتحسين البيئة الجمالية في المنطقة و تغذية الأحواض الجوفية بالمياه.

وكشف أنه تم البدء على اقامة سدود تحت الأرض في 3 مناطق تتكون فيها تجمعات مائية في مناسيب ارتفاع بسيطة، ذلك من أجل رفد الأحواض المائية.