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للمرة الثانية.. أحلام تتعرض للسرقة في قلب باريس

منذ ساعتين
للمرة الثانية.. أحلام تتعرض للسرقة في قلب باريس

وطنا اليوم:للمرة الثانية، تعرضت الفنانة أحلام الشمسي لموقف مؤسف في عاصمة الموضة باريس.
فقد تعرضت المغنية الشهيرة التي يتابعها أكثر من 15 مليونا على إنستغرام، لعملية سرقة خلال زيارتها لباريس يوم الجمعة الماضي.
وتقدمت النجمة الإماراتية البالغة من العمر 55 عاماً بشكوى إلى الشرطة في الدائرة 16، كاشفة أنها فقدت مقتنيات بقيمة 100 ألف يورو، بعد أن اختفت حقائبها من أمام المسكن الذي نزلت فيه بمنطقة باسي الراقية المطلة على برج إيفل، وفق ما نقلت وسائل إعلام فرنسية.
وأوضحت أحلام أنها تركت حقيبتين عند المدخل، وحين عادت لأخذهما، اختفتا.
في حين رجح مطلعون على الملف أن تساعد كاميرات المراقبة في المسكن شديد الحراسة التوصل إلى المتورطين.
يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تتقدم فيها أحلام بشكوى سرقة في باريس. ففي عام 2016، أبلغت عن سرقة ساعة “رولكس” بقيمة 100 ألف يورو وياقوتة ثمينة، بينما كانت تجلس على الشرفة في مطعم Chez Francis، الفاخر المطل على برج إيفل، في ساحة ألما (القرن السادس عشر).
وكانت قد وضعت حقيبتها إلى جانبها، لتلاحظ بعد ذلك اختفاء ساعتها والحجر الكريم


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