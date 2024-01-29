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ترامب بعد هجوم قاعدة التنف: ايدن ترك العالم على حافة حرب عالمية ثالثة

منذ ساعتين
ترامب بعد هجوم قاعدة التنف: ايدن ترك العالم على حافة حرب عالمية ثالثة

وطنا اليوم:مستثمراً الضربة التي طالت قاعدة عسكرية أميركية في شمال شرقي الأردن أمس، شن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب هجوماً عنيفاً على الرئيس الحالي جو بايدن، متهماً إياه بالضعف.
فقد هاجم في بيان صاخب، مساء أمس الأحد، بايدن، معتبراً أنه ترك العالم على “حافة حرب عالمية ثالثة”.

“ضعف بايدن”
وقال: “هذا الهجوم الوقح على الولايات المتحدة هو نتيجة مروعة ومأساوية أخرى لضعف جو بايدن واستسلامه”.
إلى ذلك، اعتبر أن “إيران كانت قبل ثلاث سنوات، أي خلال عهده ضعيفة ومفلسة وتحت السيطرة، بفضل سياسة الضغط الأقصى التي اتبعها”.
فيما اتهم الرئيس الحالي بإعطاء طهران “مليارات الدولارات” التي استخدمتها “لإراقة الدماء وتنفيذ المذابح في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.
كما أضاف: “هذا الهجوم لم يكن ليحدث أبداً لو كنت رئيساً، ولا حتى بالصدفة – تماماً مثلما لم يكن هجوم حماس المدعوم من إيران على إسرائيل ليحدث أبداً، كذلك الحرب في أوكرانيا، وكنا سننعم بالسلام في جميع أنحاء العالم”.
وختم معتبراً أنه “لا يمكن للبلاد البقاء على قيد الحياة مع وجود بايدن كقائد أعلى للقوات المسلحة”.

مقتل 3 وإصابة 34
وكانت القيادة المركزية الأميركية كشفت في بيان الاثنين، أن الهجوم طال قاعدة الدعم اللوجستي الواقعة في البرج 22 بالقرب من الحدود الاردنية السورية، وأدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة 34، في حصيلة جديدة للإصابات.
كما لفتت إلى أن القاعدة كانت تضم نحو 350 من أفراد الجيش الأميركي والقوات الجوية.
فيما توعد بايدن ووزير الدفاع لويد أستن بالرد بقوة على تلك الضربة.


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