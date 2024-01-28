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طب الأسنان في عمان الأهلية تستضيف خبراء متخصصين من القطاعين العام و الخاص

منذ ساعة واحدة
طب الأسنان في عمان الأهلية تستضيف خبراء متخصصين من القطاعين العام و الخاص

وطنا اليوم:أقامت كلية طب الأسنان في جامعة عمان الأهلية أمسية علمية بالتعاون مع الجمعية الاردنية للاستعاضة السنية بعنوان التحول الرقمي في طب الاسنان و بحضور عدد كبير من أطباء الاسنان من القطاعين العام و الخاص.
حيث أكد عميد الكلية الاستاذ الدكتور يزن حسونة أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن النشاطات العلمية المستمرة للكلية و التي تهدف الى تقديم المستجدات الطبية و تمكين مفهوم التعلم الطبي المستمر.
و من جانبه أكد الدكتور رائد الغلاييني رئيس الجمعية الاردنية للاستعاضة السنية على أهمية التعاون العلمي بين الجمعيات المهنية و كليات طب الاسنان لما له من أثر ايجابي على ممارسة طب الاسنان.
و استعرض استشاري التركيبات السنية الدكتور معتصم ابو عواد المستجدات الحديثة في مجال طب الاسنان الرقمي و التطبيقات الرقمية المستخدمة في زراعة و تعويض الاسنان.


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