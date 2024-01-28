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الكشف عن الزيادة المتوقعة على رواتب متقاعدي الضمان

منذ ساعة واحدة
الكشف عن الزيادة المتوقعة على رواتب متقاعدي الضمان

وطنا اليوم:توقع خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن تكون قيمة الزيادة السنوية لرواتب متقاعدي الضمان الاجتماعي التي ستبدأ مع راتب شهر أيار القادم بحدود (5) دنانير.
واشار ان الزيادة قريبة من زيادة العام الماضي التي كان مقدارها (4.7) دينار، موضحا ان هذه الزيادة مرتبطة بنسبة التضخم المسجلة عن عام سابق أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط أجور المؤمّن عليهم حسب بيانات مؤسسة الضمان أيهما أقل.
ولفت الى انه بالنسبة لمعدل التضخم المسجّل لعام 2023 فقد بلغ 2.08% بحسب دائرة الإحصاءات العامة، وأما معدل النمو السنوي لمتوسط الأجور ما بين عامي 2022 – 2023، فقد بلغ 1.3%. وبالتالي فإن ما سيتم اعتمادة لغايات الزيادة السنوية لرواتب متقاعدي الضمان في أيار 2024 هو معدل النمو السنوي لمتوسط الأجور والبالغ 1.3% كونه أقل من معدل التضخم.
وقال إن مؤسسة الضمان الاجتماعي ستقوم بحسبة الزيادة لكافة متقاعدي الضمان المستحقين للزيادة اعتماداً على نسبة 1.3% وضمن السقف المحدد قانوناً، واحتساب كلفتها الإجمالية ثم تقسيمها على عدد الرواتب المستحقة كقيمة واحدة متساوية لجميع المتقاعدين المستحقين.
واوضح انه يستفيد من الزيادة أصحاب رواتب تقاعد الشيخوخة ورواتب اعتلال العجز الكلي والجزئي الطبيعي، ورواتب اعتلال العجز الكلي الإصابي، ورواتب تقاعد الوفاة الطبيعية والإصابية. كما يستفيد أصحاب رواتب التقاعد المبكر وأصحاب رواتب اعتلال العجز الجزئي الإصابي في حال أكمل أصحابها سن الستين للذكور وسن الخامسة والخمسين للإناث، وكذلك في حال الوفاة


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