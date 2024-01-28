الرئيس الامريكي يتوعد منفذي الهجوم على قاعدة التنف

وطنا اليوم:قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد 28 يناير/كانون الثاني 2024، إن 3 عسكريين أمريكيين قُتلوا وأُصيب كثيرون آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية متمركزة في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا، متهماً جماعات مدعومة من إيران بتنفيذ الهجوم.

فيما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أنه إلى جانب القتلى الثلاثة أصيب 25 جنديا أمريكيا جراء الهجوم.

في بيان له، توعّد الرئيس الأمريكي منفذي الهجوم، وقال: “سنحاسب جميع المسؤولين عن الهجوم في الوقت المناسب، وبالطريقة التي نختارها”

وأضاف: سنواصل التزامنا بمكافحة الإرهاب، وسنحاسب جميع المسؤولين عن الهجوم على قواتنا”، وزاد: ” قلب أمريكا مثقل بمقتل 3 جنود في الهجوم على قواتنا شمال شرقي الأردن”..

ثم كشف أن واشنطن “تجمع المعلومات عن هذا الهجوم، ونعلم أنه تم تنفيذه من قِبل جماعات متطرفة مدعومة من إيران”، وقال أيضاً إن واشنطن “ستحافظ على الالتزام المقدس تجاه عائلات الضحايا وبمكافحة الإرهاب”.

وهذه الخسائر البشرية هي الأولى التي تتكبدها القوات الأمريكية في المنطقة منذ بدء الحرب في غزة. وقال بايدن إن الهجوم وقع مساء أمس السبت.

الى ذلك قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي للحكومة مهند مبيضين الأحد، إن الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن.

وأوضح مبيضين أن الهجوم استهدف قاعدة التنف في سوريا.