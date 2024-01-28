بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الرئيس الامريكي يتوعد منفذي الهجوم على قاعدة التنف

منذ ساعة واحدة
الرئيس الامريكي يتوعد منفذي الهجوم على قاعدة التنف

وطنا اليوم:قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد 28 يناير/كانون الثاني 2024، إن 3 عسكريين أمريكيين قُتلوا وأُصيب كثيرون آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية متمركزة في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا، متهماً جماعات مدعومة من إيران بتنفيذ الهجوم.
فيما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، أنه إلى جانب القتلى الثلاثة أصيب 25 جنديا أمريكيا جراء الهجوم.
في بيان له، توعّد الرئيس الأمريكي منفذي الهجوم، وقال: “سنحاسب جميع المسؤولين عن الهجوم في الوقت المناسب، وبالطريقة التي نختارها”
وأضاف: سنواصل التزامنا بمكافحة الإرهاب، وسنحاسب جميع المسؤولين عن الهجوم على قواتنا”، وزاد: ” قلب أمريكا مثقل بمقتل 3 جنود في الهجوم على قواتنا شمال شرقي الأردن”..
ثم كشف أن واشنطن “تجمع المعلومات عن هذا الهجوم، ونعلم أنه تم تنفيذه من قِبل جماعات متطرفة مدعومة من إيران”، وقال أيضاً إن واشنطن “ستحافظ على الالتزام المقدس تجاه عائلات الضحايا وبمكافحة الإرهاب”.
وهذه الخسائر البشرية هي الأولى التي تتكبدها القوات الأمريكية في المنطقة منذ بدء الحرب في غزة. وقال بايدن إن الهجوم وقع مساء أمس السبت.
الى ذلك قال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي للحكومة مهند مبيضين الأحد، إن الهجوم الذي استهدف القوات الأميركية قرب الحدود السورية لم يقع داخل الأردن.
وأوضح مبيضين أن الهجوم استهدف قاعدة التنف في سوريا.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:21

حزب إرادة يعتبر وقف دعم الانروا مخططا لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين 

20:55

طب الأسنان في عمان الأهلية تستضيف خبراء متخصصين من القطاعين العام و الخاص

20:45

الكشف عن الزيادة المتوقعة على رواتب متقاعدي الضمان

20:32

معظمها من الجيش الإسرائيلي.. مفاجأة عن أسلحة حماس

20:16

الميثاق الوطني يُحذر من الانجرار وراء مخططات الاحتلال لتصفية “الأونروا” وايقاف المساعدات عن غزة

19:56

الحكومة: القاعدة الأميركية التي تم استهدافها تقع خارج الحدود الأردنية

19:48

توقف استقبال زوار تلفريك عجلون الاثنين بسبب الظروف الجوية

19:32

#عاجل البنتاغون: مقتل 3 جنود أميركيين في هجوم على قاعدة التنف

19:26

غالانت: لا يمكن إنهاء الحرب قطاع غزة إلا بـ الضربة القاضية

19:16

بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي برنامج BIG يستضيف ورشة عمل “Microsoft for Startups”

19:10

قرار حكومي عراقي قبل مواجهة النشامى وأسود الرافدين

19:06

الخارجية: إجلاء 46 مواطناً أردنياً من قطاع غز‬⁩ة

وفيات
وفيات الأحد 28-1-2024وفيات الجمعة 26-1-2024وفيات الخميس 25-1-2024وفيات الأربعاء 24 -4 -2024شقيق رئيس ديوان أبناء الكرك في ذمة الله المرحوم الحاج العميد الركن المتقاعد خالد محمد لافي الشمايلة (ابو الوليد)