الميثاق الوطني يُحذر من الانجرار وراء مخططات الاحتلال لتصفية “الأونروا” وايقاف المساعدات عن غزة

وطنا اليوم:حذر حزب الميثاق الوطني من خطورة انجرار بعض الدول الغربية وراء مخططات سلطات الاحتلال في تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد إعلان بعض الدول الغربية عن تعليق دعم وتمويل الوكالة وتقديم المساعدات في قطاع غزة، واصفا الحزب قرارات التعليق الصادرة بالكارثية على الشعب الفلسطيني في القطاع، والذين يعانون ظروف انسانية صعبة للغاية نتيجة الحرب التي يشنها جيش الاحتلال منذ ما يقارب من 4 شهور.

وقال الميثاق الوطني في بيان صادر عنه اليوم الأحد إن قرار تعليق دعم وتمويل الاونروا في قطاع غزة يأتي منسجنا مع مخططات سلطات الاحتلال لتصفية الوكالة الدولية التي تعمل على تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948, وبحجة إدعاءات مزعومة ضد العاملين بالوكالة في قطاع غزة، وتوجيه عقاب جماعي لما يزيد عن مليونين مواطن يعانون ويلات الحرب والدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي.

وأكد الميثاق الوطني أن استمرار عمل “الاونروا” في قطاع غزة ضرورة حتمية في ظل ما يرتكبه الاحتلال من ابادات جماعية ومجازر ومنع لادخال المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة، وسط صمت المجتمع الدولي، وسكوته على جرائم الاحتلال.

كما جدد الميثاق الوطني دعمه للموقف الأردني تجاه استمرارية عمل “الاونروا” في قطاع غزة من خلال التحركات الدبلوماسية الأردنية عربيا ودوليا، مطالبا الدول التي أعلنت تعليق مساعداتها بالتراجع عن قراراتها.