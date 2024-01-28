بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الميثاق الوطني يُحذر من الانجرار وراء مخططات الاحتلال لتصفية “الأونروا” وايقاف المساعدات عن غزة

منذ ساعة واحدة
الميثاق الوطني يُحذر من الانجرار وراء مخططات الاحتلال لتصفية “الأونروا” وايقاف المساعدات عن غزة

وطنا اليوم:حذر حزب الميثاق الوطني من خطورة انجرار بعض الدول الغربية وراء مخططات سلطات الاحتلال في تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بعد إعلان بعض الدول الغربية عن تعليق دعم وتمويل الوكالة وتقديم المساعدات في قطاع غزة، واصفا الحزب قرارات التعليق الصادرة بالكارثية على الشعب الفلسطيني في القطاع، والذين يعانون ظروف انسانية صعبة للغاية نتيجة الحرب التي يشنها جيش الاحتلال منذ ما يقارب من 4 شهور.
وقال الميثاق الوطني في بيان صادر عنه اليوم الأحد إن قرار تعليق دعم وتمويل الاونروا في قطاع غزة يأتي منسجنا مع مخططات سلطات الاحتلال لتصفية الوكالة الدولية التي تعمل على تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948, وبحجة إدعاءات مزعومة ضد العاملين بالوكالة في قطاع غزة، وتوجيه عقاب جماعي لما يزيد عن مليونين مواطن يعانون ويلات الحرب والدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي.
وأكد الميثاق الوطني أن استمرار عمل “الاونروا” في قطاع غزة ضرورة حتمية في ظل ما يرتكبه الاحتلال من ابادات جماعية ومجازر ومنع لادخال المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة، وسط صمت المجتمع الدولي، وسكوته على جرائم الاحتلال.
كما جدد الميثاق الوطني دعمه للموقف الأردني تجاه استمرارية عمل “الاونروا” في قطاع غزة من خلال التحركات الدبلوماسية الأردنية عربيا ودوليا، مطالبا الدول التي أعلنت تعليق مساعداتها بالتراجع عن قراراتها.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:21

حزب إرادة يعتبر وقف دعم الانروا مخططا لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين 

20:55

طب الأسنان في عمان الأهلية تستضيف خبراء متخصصين من القطاعين العام و الخاص

20:45

الكشف عن الزيادة المتوقعة على رواتب متقاعدي الضمان

20:32

معظمها من الجيش الإسرائيلي.. مفاجأة عن أسلحة حماس

20:27

الرئيس الامريكي يتوعد منفذي الهجوم على قاعدة التنف

19:56

الحكومة: القاعدة الأميركية التي تم استهدافها تقع خارج الحدود الأردنية

19:48

توقف استقبال زوار تلفريك عجلون الاثنين بسبب الظروف الجوية

19:32

#عاجل البنتاغون: مقتل 3 جنود أميركيين في هجوم على قاعدة التنف

19:26

غالانت: لا يمكن إنهاء الحرب قطاع غزة إلا بـ الضربة القاضية

19:16

بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي برنامج BIG يستضيف ورشة عمل “Microsoft for Startups”

19:10

قرار حكومي عراقي قبل مواجهة النشامى وأسود الرافدين

19:06

الخارجية: إجلاء 46 مواطناً أردنياً من قطاع غز‬⁩ة

وفيات
وفيات الأحد 28-1-2024وفيات الجمعة 26-1-2024وفيات الخميس 25-1-2024وفيات الأربعاء 24 -4 -2024شقيق رئيس ديوان أبناء الكرك في ذمة الله المرحوم الحاج العميد الركن المتقاعد خالد محمد لافي الشمايلة (ابو الوليد)