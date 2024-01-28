بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

#عاجل البنتاغون: مقتل 3 جنود أميركيين في هجوم على قاعدة التنف

منذ 3 ساعات
FILE - In this Monday, June 17, 2013 file photo, U.S. special operations forces watch a rehearsal by special operations forces from Iraq, Jordan, and Lebanon as part of Eager Lion, a multinational military exercise in Zarqa, Jordan. The government-owned Al-Rai newspaper says a Jordanian policeman opened fire on American contractors at a police training center, killing two and injuring three. (AP Photo/Maya Alleruzzo, File)

وطنا اليوم:اعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الأحد، عن مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة 24 آخرين في هجوم قرب قاعدة قرب الحدود الأردنية السورية.
وكشف مسؤولون أميركيون لشبكة “CNN”، أن مقتل الجنود تم في هجوم بطائرة بدون طيار خلال الليل، مشيرين إلى أنها المرة الأولى التي يقتل فيها جنود أميركيون في الشرق الأوسط منذ بداية حرب غزة.
وأكدت القيادة المركزية الأميركية في بيان اليوم، أن ثلاثة من أفراد الخدمة الأميركية قتلوا وأصيب 25 آخرون في هجوم بطائرة بدون طيار استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن.
وتتواجد القوات الأميركية في هذا الموقع كجزء من مهمة تقديم المشورة والمساعدة مع الأردن.
ومنذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تصاعد التوتر بشكل عام في المنطقة وعلى عدة جبهات، من العراق إلى سوريا فاليمن ولبنان، حيث تتواجد فصائل مسلحة موالية لإيران ومدعومة منها.
وحتى يوم الجمعة، كان هناك أكثر من 158 هجوما على القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق وسوريا من قبل الفصائل المسلحة منذ 17 أكتوبر الماضي.
فيما هددت تلك الفصائل الأسبوع الماضي ببدء مرحلة ثانية من الهجمات تتضمن تكثيف ضرباتها في البحر الأبيض المتوسط لمحاصرة مواني إسرائيل.
في المقابل، نفذت القوات الأميركية أكثر من ضربة في البلدين على مقرات تلك المجموعات المسلحة، متوعدة بالمزيد إذا استمرت الهجمات.
وتنشر واشنطن 2500 جندي في العراق ضمن قوات التحالف التي تقدم المشورة والمساعدة للقوات المحلية من أجل منع عودة تنظيم “داعش”، الذي سيطر عام 2014 على مساحات كبيرة من الأراضي قبل هزيمته، بالإضافة إلى ما يقارب الألف في سوريا


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
22:00

إذا صك البرمكي آذانه… بتلاقي المطر على الأبواب…!!!

21:21

حزب إرادة يعتبر وقف دعم الانروا مخططا لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين 

20:55

طب الأسنان في عمان الأهلية تستضيف خبراء متخصصين من القطاعين العام و الخاص

20:45

الكشف عن الزيادة المتوقعة على رواتب متقاعدي الضمان

20:32

معظمها من الجيش الإسرائيلي.. مفاجأة عن أسلحة حماس

20:27

الرئيس الامريكي يتوعد منفذي الهجوم على قاعدة التنف

20:16

الميثاق الوطني يُحذر من الانجرار وراء مخططات الاحتلال لتصفية “الأونروا” وايقاف المساعدات عن غزة

19:56

الحكومة: القاعدة الأميركية التي تم استهدافها تقع خارج الحدود الأردنية

19:48

توقف استقبال زوار تلفريك عجلون الاثنين بسبب الظروف الجوية

19:26

غالانت: لا يمكن إنهاء الحرب قطاع غزة إلا بـ الضربة القاضية

19:16

بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي برنامج BIG يستضيف ورشة عمل “Microsoft for Startups”

19:10

قرار حكومي عراقي قبل مواجهة النشامى وأسود الرافدين

وفيات
وفيات الأحد 28-1-2024وفيات الجمعة 26-1-2024وفيات الخميس 25-1-2024وفيات الأربعاء 24 -4 -2024شقيق رئيس ديوان أبناء الكرك في ذمة الله المرحوم الحاج العميد الركن المتقاعد خالد محمد لافي الشمايلة (ابو الوليد)