عاجل البنتاغون: مقتل 3 جنود أميركيين في هجوم على قاعدة التنف

وطنا اليوم:اعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، اليوم الأحد، عن مقتل 3 جنود أميركيين وإصابة 24 آخرين في هجوم قرب قاعدة قرب الحدود الأردنية السورية.

وكشف مسؤولون أميركيون لشبكة “CNN”، أن مقتل الجنود تم في هجوم بطائرة بدون طيار خلال الليل، مشيرين إلى أنها المرة الأولى التي يقتل فيها جنود أميركيون في الشرق الأوسط منذ بداية حرب غزة.

وأكدت القيادة المركزية الأميركية في بيان اليوم، أن ثلاثة من أفراد الخدمة الأميركية قتلوا وأصيب 25 آخرون في هجوم بطائرة بدون طيار استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن.

وتتواجد القوات الأميركية في هذا الموقع كجزء من مهمة تقديم المشورة والمساعدة مع الأردن.

ومنذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس تصاعد التوتر بشكل عام في المنطقة وعلى عدة جبهات، من العراق إلى سوريا فاليمن ولبنان، حيث تتواجد فصائل مسلحة موالية لإيران ومدعومة منها.

وحتى يوم الجمعة، كان هناك أكثر من 158 هجوما على القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق وسوريا من قبل الفصائل المسلحة منذ 17 أكتوبر الماضي.

فيما هددت تلك الفصائل الأسبوع الماضي ببدء مرحلة ثانية من الهجمات تتضمن تكثيف ضرباتها في البحر الأبيض المتوسط لمحاصرة مواني إسرائيل.

في المقابل، نفذت القوات الأميركية أكثر من ضربة في البلدين على مقرات تلك المجموعات المسلحة، متوعدة بالمزيد إذا استمرت الهجمات.

وتنشر واشنطن 2500 جندي في العراق ضمن قوات التحالف التي تقدم المشورة والمساعدة للقوات المحلية من أجل منع عودة تنظيم “داعش”، الذي سيطر عام 2014 على مساحات كبيرة من الأراضي قبل هزيمته، بالإضافة إلى ما يقارب الألف في سوريا