بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي برنامج BIG يستضيف ورشة عمل “Microsoft for Startups”

وطنا اليوم:في عالم يقول فيه الذكاء الاصطناعي كلمته كل يوم، استضافت أورنج الأردن ورشة عمل للمشاريع الريادية ضمن برنامجها الموجه لتسريع نمو الأعمال الريادية BIG by Orange مقدمة من مايكروسوفت الأردن، وذلك في إطار شراكتها المبرمة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مؤخراً.

وتهدف ورشة العمل إلى تعريف الشركات الناشئة ورواد الأعمال بالوصول إلى برنامج Microsoft لدعم الشركات الناشئة “Founders Hub”.

ومن خلال البرنامج، ستتاح للشركات الناشئة في الأردن إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الموارد ودليل الخبراء والدعم الفني، المصممة خصيصاً لمساعدة رواد الأعمال على بناء أعمالهم وتنميتها.

ويساعد برنامج Microsoft لدعم الشركات الناشئة Founders Hub على تسريع الابتكار بشكل جذري من خلال توفير الوصول إلى خدمات الذكاء الاصطناعي الرائدة في الصناعة وتوجيهات الخبراء والتكنولوجيا الأساسية اللازمة لبناء شركة ناشئة ناجحة مستقبلية.

وحول هذه الورشة التي تعقد بالشراكة مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة مايكروسوفت عبرت أورنج الأردن عن “امتنانها لهذه الفرصة الذهبية للرياديين، خصوصاً أنها تنسجم مع إيمان أورنج الأردن الراسخ بأهمية تمكين الرياديين بالمعارف والمهارات التقنية اللازمة”.

وأخذت الورشة طابعاً تفاعلياً حيث تعرف المشاركون على تفاصيل برنامج Founders Hub الذي أطلقته شركة مايكروسوفت بهدف وضع عالم متكامل من إمكانات الذكاء الاصطناعي بين يدي الرياديين والمشاريع الناشئة.

وتبادل المشاركون النقاشات مع خبراء مايكروسوفت الذين قدموا الجلسة وتمحورت أسئلة الحضور حول شكل عالم الريادة في ظل الذكاء الاصطناعي، وكيفية عمل البرنامج بالإضافة إلى آلية اختيار أفكار إبداعية تتوافق مع عنصر السرعة الذي يتسم به عالم اليوم.

ومن الجدير بالذكر بأن برنامج Microsoft لدعم الشركات الناشئة Founders Hub أتى في المقام الأول لتمكين الرياديين من تطوير مشاريعهم وحلولهم وأفكارهم من خلال إتاحة الفرصة لاستخدام الحوسبة السحابية بقيمة قد تصل الى 150 الف دولار في شكل Azure Credits وخدمات الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الحلول و التقنيات المتقدمة و الدعم وتوجيهات الخبراء التي تقدم حسب مرحلة المشروع.

في المقابل فإن أورنج الأردن تسعى إلى تطوير مهارات الرياديين الذين تتمحور مشاريعهم حول الذكاء الاصطناعي من خلال برنامج حاضنة الذكاء الاصطناعي (Orange AI Incubators) التابع لها.

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