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قرار حكومي عراقي قبل مواجهة النشامى وأسود الرافدين

منذ ساعتين
قرار حكومي عراقي قبل مواجهة النشامى وأسود الرافدين

وطنا اليوم:وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن يكون موعد انتهاء الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية كافة، ليوم غد الإثنين الساعة الثانية بعد الظهر، وذلك من أجل إتاحة الفرصة للموظفين، لمؤازرة المنتخب العراقي الذي سيواجه النشامى في دور الـ16 من كأس آسيا.
ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره العراقي غدًا الإثنين، في مباراة متوقعة ومنتظرة على استاد خليفة الدولي.
ووضع مواطنون تساؤل حول قيام حكومة الدكتور بشر الخصاونة بإعلان قرار مماثل لقرار الحكومة العراقية، كنوع من الدعم للمنتخب الوطني الذي يعتبر سفيراً للأردن في هذا المحفل، وكنوع من الرمزية لتبرير أهمية الرياضة وكرة القدم في التعبير عن الثقافة المجتمعية والوطنية.
وستتزامن المواجهة الهامة للنشامى مع نظيره العراقي، مع تواصل مناقشة خطاب الموازنة العامة في مجلس النواب.
ويأمل مواطنون طالبوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمنحهم فرصة الخروج مبكراً من العمل لحضور المباراة، معولين على حب رئيس الوزراء لكرة القدم والذي كان لاعباً فيما سبق في فريق الرعد.


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