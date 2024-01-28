قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

وطنا اليوم:أقر مجلس هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصي بكالوريوس اللغة الإنجليزية واللغويات، وماجستير اللغويات في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

كما أقر المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، دبلوم عالي، ودبلوم إعداد المعلمين قبل الخدمة، في جامعة اليرموك، وبكالوريوس علوم إدارية، وعلوم لوجستية، وماجستير إدارة اللوجستيات، وإدارة الأعمال MBA، في الجامعة الألمانية الأردنية.

ووافق على استمرارية الاعتماد العام لجامعة عمان العربية، واستمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، بكالوريوس التمريض في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، وماجستير التمريض في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة.

وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص في للتخصصات، بكالوريوس أمن وسرية الشبكات والمعلومات في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، ودبلوم متوسط التمريض المشارك، والمختبرات الطبية، ومختبرات الأسنان، وذكاء الأعمال، والتسويق الالكتروني، وتكنولوجيا المحاسبة والتدقيق، في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، واستمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات، دبلوم متوسط التمريض، والقياس والتشخيص لاضطرابات التوحد، والمحاسبة، في كلية الزرقاء الجامعية.

وأقرّ استمرارية الاعتماد الخاص للـتخصصات، دبلوم متوسط المحاسبة، وتكنولوجيا الصناعات الكيميائية، وعلوم الشريعة، في كلية الكرك الجامعية، والعلوم الجمركية والضريبية في كلية العقبة الجامعية، واستمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات دبلوم متوسط هندسة، والذكاء الاصطناعي والربوتات، في جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية الأمير عبدالله بن غازي لتكنولوجيا المعلومات/المركز.

وأقر المجلس استمرارية الإعتماد الخاص، لتخصص بكالوريوس الهندسة الكهربائية/حاسوب في جامعة البلقاء التطبيقية/كلية الهندسة/المركز، ودبلوم متوسط تقنيات المعلومات والأرشفة الرقمية، في جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية السلط للعلوم الإنسانية، والمحاسبة، وهندسة الطاقة، في جامعة البلقاء التطبيقية/ كلية السلط التقنية، وعلوم الشريعة، والقياس والتشخيص لاضطرابات التوحد، والسجل الطبي، في كلية إربد الجامعية.