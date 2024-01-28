بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

مطالبة بممر آمن لنقل جرحى من مجمع ناصر إلى المستشفى الأردني

منذ ساعتين
مطالبة بممر آمن لنقل جرحى من مجمع ناصر إلى المستشفى الأردني

وطنا اليوم:طالبت وزارة الصحة في غزة، الأحد، بـ “توفير ممر آمن” لنقل الجرحى الذين يحتاجون إلى جراحة أعصاب من مجمع ناصر الطبي إلى المستشفى الميداني الأردني المجاور له.
ويتعرض مجمع ناصر الطبي في خان يونس في جنوب قطاع غزة إلى حصار إسرائيلي منذ أيام.
وتتواصل الغارات الإسرائيلية ضد المدنيين والمنشآت الصحية “بشكل مكثف” منذ أكثر من 6 أيام في كل من محيطي مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني جنوبي القطاع بحسب ما ذكر الهلال الأحمر في وقت سابق الأحد.
وحذر الهلال الأحمر من “كارثة حقيقية” في مجمع ناصر الطبي؛ جراء “قطع الإمدادات الطبية والصحية والغذائية وجميع متطلبات وموارد العمل الصحي …”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:52

حزب إرادة في حي الطفايلة .. فيديو وصور

16:30

الأمير علي يلتقي النشامى ويحفزهم قبيل مباراة العراق

16:26

فرنسا تعلق المساعدات الموجهة للأونروا

16:12

تشافي يصدم جماهير برشلونة بقرار غير متوقع

15:55

الشؤون الفلسطينية تدعو لعدم معاقبة ملايين اللاجئين عقب قطع دول التمويل عن أونروا

15:17

عملية جراحية نوعية لمريض أربعيني لاستئصال ورم في الجزء الصدري من المريء في مستشفى الجامعة الأردنية

15:12

العموش: موازنات كوبي بيست .. وحلل يا دويري

15:02

ارتفاع عدد اللاجئين السوريين العائدين من الأردن إلى بلادهم

14:35

مراسل تلفزيون فلسطين في غزة يسقط مغشيا عليه بسبب الجوع والإرهاق

14:23

قتيل وجرحى في هجوم على كنيسة بإسطنبول

14:20

كابيتال بنك يطلق حزم خدمات مبتكرة لدعم أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة‎

14:15

الصفدي : الأونروا شريان الحياة لأكثر من 2 مليون فلسطيني يواجهون المجاعة في غزة

وفيات
وفيات الأحد 28-1-2024وفيات الجمعة 26-1-2024وفيات الخميس 25-1-2024وفيات الأربعاء 24 -4 -2024شقيق رئيس ديوان أبناء الكرك في ذمة الله المرحوم الحاج العميد الركن المتقاعد خالد محمد لافي الشمايلة (ابو الوليد)