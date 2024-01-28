عملية جراحية نوعية لمريض أربعيني لاستئصال ورم في الجزء الصدري من المريء في مستشفى الجامعة الأردنية

وطنا اليوم:أجرى فريق طبي في مستشفى الجامعة الاردنية، برئاسة استشاري جراحة المريء والمعدة الدكتور محمد راضي الطراونة، عملية جراحية نوعية لمريض أربعيني لاستئصال ورم في الجزء الصدري من المريء باستخدام المنظار الجراحي بمُشاركة استشاريي التخدير والإنعاش الأستاذ الدكتور عبد الكريم العبادي والأستاذ الدكتور خالد الزبن واستشاري جراحة الجهاز الهضمي الدكتور محمد الرشدان.

وقال الطراونة، بأنّ إجراء هذا النوع من العمليات بالمنظار يُعد من التطورات الهامّة في جراحة المريء؛ حيثُ أنه يُقلّل من فُرص حُدوث المُضاعفات ويُساعد على تقليل الألم والوقت اللازم للتعافي ما بعد الجراحة مُقارنةً بالجراحات التقليدية اللتي تتطلب فتح جدار الصدر، مؤكدًا على جاهزيّة المستشفى لإجراء العمليّات المُتقدّمة في تخصُّص جراحة المريء والمعدة وفق أحدث التقنيّات وآخر التوصيات العلميّة.

يُذكر بأنّ المريض غادر المُستشفى وهو بصحة جيدة دون حدوث أيّة مُضاعفات.