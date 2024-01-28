العموش: موازنات كوبي بيست .. وحلل يا دويري

وطنا اليوم:قالت النائب ريما العموش خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة للعام 2024 الأحد، إننا ننظر للإيرادات والنفقات لنرى بأن العجز يزداد بالارتفاع عام بعد عام.

وأضافت العموش أن “جملة واحدة تمر بخاطري وأنا أقرأ الموازنة من واقع هذا الحال ..”حلل يا دويري”، في اشارة منها الى الخبير العسكري اللواء فايز الدويري الذي برز عبر قناة الجزيرة منذ بدء العدوان الاسرائيلي على غزة .

وأكملت كم نحتاج أن نحلل موازنات الحكومة “الكوبي بيست”، وأنها ذات الموازنات التي لا تحلل ولا تحرم.

وختمت إننا نتحدث عن الدين الخارجي وفوائد الدين والضمان، وماذا عن الدين الداخلي غير المذكور في الموازنة، وعن مديونة الجامعات المتراكمة على الحكومة ،وعن مديونية المستشفيات الجامعية على الحكومة، منوهة الى انه في كل موازنة يتحدث أكثر من 100 نائب إلا أنه لا نتائج لتلك النقاشات !.