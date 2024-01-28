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قتيل وجرحى في هجوم على كنيسة بإسطنبول

منذ 4 ساعات
قتيل وجرحى في هجوم على كنيسة بإسطنبول

وطنا اليوم:قتل شخص واحد في هجوم مسلح على كنيسة سانتا ماريا في منطقة سرايير بإسطنبول من قبل ملثمين خلال قداس، اليوم الأحد.
وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، عن إطلاق عملية أمنية واسعة للقبض على الملثمين الذين قاموا بالهجوم، بحسب وكالة أسوشيتد برس.
وبحسب بيان نشره يرليكايا على منصة إكس فإن المهاجمين المسلحين هاجموا الكنيسة عند الساعة 11:40 صباحًا بالتوقيت المحلي.
ولم يحدد البيان نوع الأسلحة المستخدمة أو ما إذا كان أي شخص آخر قد أصيب.


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