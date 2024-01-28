نفاد الأكسجين بمستشفى الأمل بخانيونس

وطنا اليوم:اكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني نفاد مخزون الاكسجين الخاص بمستشفى الامل بخانيونس جنوب قطاع غزة بسبب استمرار حصار الاحتلال للمستشفى، محذرة في بيان من عدم امكانية الطواقم الطبية اجراء العمليات الجراحية في مثل هذه الحالة.

واوضحت الجمعية انها تقوم بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لبحث امكانية توفير ممر آمن لجلب اسطوانات الاكسجين الى المستشفى.

الى ذلك، قالت الجمعية ان سبع إصابات وصلت إلى مستشفى الأمل جراء استهداف الاحتلال منزلا في محيط المستشفى منها إصابتان خطيرتان