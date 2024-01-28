الخلايلة: يجب إعادة خدمة العلم والجيش الشعبي

وطنا اليوم:بدأ مجلس النواب، صباح الأحد، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، وذلك بعد إقرارها من قبل لجنته المالية وتقديم توصيات من اللجنة.

وقدم النائب أحمد الخلايلة كلمة نارية أسفل قبة البرلمان خلال مداخلته حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024 .

وقال الخلايلة إن حقوق الشعب الاردني ليست مكارم من أحد وانما مستمدة من الدستور ومن أموال الضرائب ومصادر وخيرات البلاد ومن المساعدات الخارجية.

وبين أنه من أجل مصلحة المملكة فيجب مراجعة باستمرار السياسات والتحالفات الخارجية بما يخدم الأردن، مشيرة إلى أننا بحاجة إلى تبني وإعادة بعض التعريفات على مستوى العالم مثل الإرهاب والجهاد والوطن البديل.

وأكد خلال حديثه على أهمية مراجعة الاتفاقيات مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب المجازر بحق الأهل في فلسطين منذ 114 يوما.

خدمة الاحتياط

الخلايلة دعا بصريح العبارة إلى إعادة خدمة العلم بشكل إلزامي للشباب والجيش الشعبي المكون من المتقاعدين الذين أنهوا خدمتهم.

ونوه إلى أنه كممثل للشعب يقول لا وألف لا للتطبيع في أي مجال مع الاحتلال الإسرائيلي، مبينا أن الأردنيون بوصلتهم فلسطين وتاجها القدس الشريف تحت الوصاية الهاشمية.

كما وقدم الخلايلة حديثا موسعا حول التحديث السياسي، وخطة التحديث الاقتصادي التي تسير بها المملكة، موضحا أنه لن يصوت على الموازنة للمرة الرابعة إن لم يرى جهدا ووعدا تقطعه الحكومة على نفسها بإيجاد مصادر تمويل في القريب المنظور لزيادة رواتب العسكريين والمتقاعدين وموظفي الدولة عاملين ومتقاعدين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي كون آخر زيادة كانت منذ احدى عشر عاما