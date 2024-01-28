تفكيك شبكة جرمية لترويج المخدرات بإربد

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع 11 قضية نوعية في مختلف مناطق المملكة ، أُلقي القبض خلالها على 22 شخصا من تجار المخدرات ومروجيها ومهربيها.

وأكّد الناطق الإعلامي أن أبرز تلك القضايا كانت في محافظة إربد، إذ جرى بعد جهد استخباري تفكيك شبكة جرمية لترويج المواد المخدرة في المحافظة امتهنت نشر المخدرات وترويجها بالمحافظة ، وأُلقي القبض على ستة من أعضاء الشبكة احدهم مصنف بالخطر بعد متابعة نشاطهم الجرمي ومراقبته وتحديد أماكنهم ومداهمتهم وضُبطت بحوزتهم كميات من المواد المخدرة المعدة للترويج .

وجرت كذلك في محافظة إربد مداهمة إحدى الشقق التي استخدمها شخصان لتصنيع مادة الكريستال المخدرة والقاتلة ، بعد متابعة معلومات وردت حولهما وأُلقي القبض عليهما وضبط داخل الشقة كميات كبيرة من المواد الكيميائية التي تُستخدم لصناعة تلك المادة القاتلة، إضافة إلى ما يقارب ال 3.5 كغم من مادة الكريستال القاتلة .

وفي البادية الشمالية تم التعامل مع أربع قضايا أُلقي القبض في الأولى على شخصين وبحوزتهما 8 كفوف حشيش و1000 حبة مخدرة وكميات من العملة المزيفة حاولا تسويقها على محلات تجارية ، فيما أُلقي القبض في الثانية على تاجر للمخدرات بعد مقاومة وإطلاق النار باتجاه القوة الأمنيّة وضبط بحوزته 35 كف حشيش و 1000 حبة مخدرة، فيما أُلقي القبض في القضية الثالثة على شخصين من مروجي المخدرات وتجّارها أحدهما مصنف بالخطر بعد مداهمتهما وضبط بحوزتهما على 7 كفوف حشيش و 4000 حبة مخدرة وفي القضية الأخيرة ضبط أحد مروجي المخدرات وبحوزته 7 كفوف حشيش .

وفي العاصمة جرى التعامل مع قضيتين أُلقي القبض في الاولى على تاجر ومستورد للمخدرات ومزور للوصفات الطبية والوثائق الرسمية بعد جمع المعلومات حوله ومداهمة الشقة التي يستخدمها لنشاطه الجرمي وضبط داخل الشقة على نصف كغم من مادة الكريستال القاتلة و400 وصفة طبية مزورة ومجموعة من الاوراق الرسمية المزورة، إضافة إلى معدات تستخدم للتزوير، فيما أُلقي القبض في القضية الثانية على ثلاثة أشخاص يروجون مادة الكريستال المخدرة والقاتلة وضبط بحوزتهم ربع كغم من تلك المادة .

وفي محافظة العقبة أُلقي القبض على مروج بحوزته 6000 حبة مخدرة، فيما أُلقي القبض في محافظة معان على شخصين من مروجي المخدرات وضبط بحوزتهما 5000 حبة مخدرة و 3 كفوف حشيش ، وفي إحدى مناطق غرب البلقاء أُلقي القبض على شخص استخدم منزله لزراعة أشتال الماريجوانا المخدرة وضبط داخل المنزل على كميات كبيرة من تلك الأشتال وكمية من مادة الماريجوانا المجففة .

وأكّد الناطق الإعلامي أنه جرت إحالة القضايا كافّة للمدعي العام لمحكمة أمن الدولة.