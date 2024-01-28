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العتوم: بعض مدعي الصداقة يلقون لنا الفتات

منذ ثانيتين
العتوم: بعض مدعي الصداقة يلقون لنا الفتات

وطنا اليوم:قال النائب زيد العتوم إن الأردن اعتاد وجود العجز المالي في موازناته، وفي كل عام ننفق أكثر مما نملك ونغطيه بالاقتراض، وفي العام التالي نقترض ليس لسداد العجز وإنما لسداد قروض الاعوام التي سبقت.
واكد العتوم خلال مناقشته الموازنة العامة لعام 2024، باسم اعضاء حزب إرادة في مجلس النواب، أن الإقتراض لسداد الفوائد يتنافى مع حسن الإدارة.
وأضاف، أن هذا الحال كان قبل الازمات، وجاءت الازمات مثل كورونا لتذكرنا أن هناك خلل لا بد من إصلاحه.
وأكد العتوم أنه على الأردن أن يعي أنه لن يأتي أحد ليساعدنا مجانا، والجميع منشغل بنفسه ومصالحه، وبعض الدول التي تدعي الصداقة تلقي لنا بعض الفتات لكن بمقابل لصالحهم.
وطالب بإقناع الناس بأن الاستمرار في الإنفاق على الامور غير الأساسية يجب ان يتوقف، داعيا الحكومة إلى أن تأخذ أول خطوة في هذا الاتجاه لتكون مثالا للناس.


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