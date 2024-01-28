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جامعة جدارا تنضم الى عالم البطاقات الذكية مع بنك القاهرة عمان

منذ 8 دقائق
جامعة جدارا تنضم الى عالم البطاقات الذكية مع بنك القاهرة عمان

وطنا اليوم:انضمت جامعة جدارا الى عالم البطاقات الذكية بالاتفاقية التي وقعتها مع بنك القاهرة عمان مؤخرا لتحويل هويات الطلبة واعضاء الهيئة التدريس والإدارية إلى “بطاقة ذكية متعددة الاستخدامات”.
جامعة جدارا رقم 20 التي تستفيد من هذه الخدمة التي يتفرد بها بنك القاهرة عمان في القطاع المصرفي المحلي.
ووقع الاتفاقية عن بنك القاهرة عمان الرئيس التنفيذي الاستاذ كمال البكري وعن جامعة جدارارئيس هيئه المديرين
الدكتور شكري المراشده.
ونجح بنك القاهرة عمان في تحقيق شراكة حقيقية ناجحة بين قطاعي الاقتصاد والتعليم العالي التي تصب في مصلحة الوطن، وتدعم مسيرة التنمية الشاملة فيه، وتخدم أبناءه ومؤسساته.
والبطاقة الجامعية الذكية متعددة الاستخدامات يستفيد حاملها منها كهوية تعريف تمكنه من الدخول الى مرافق الجامعة المختلفة بالإضافة الى كونها بطاقة دفع تمكن حاملها من الدفع بواسطتها في جميع نقاط البيع داخل الاردن وخارجه والشراء عبر الأنترنت والسحب النقدي.
كما يمكن لحمله البطاقات الجامعية الذكية شحن هذه البطاقات من خلال فروع بنك القاهرة عمان والمنتشرة في جميع انحاء المملكة ومن خلال اكشاك الدفع الالكتروني KIOSKS التي سيتم توفيرها داخل الجامعة في المستقبل القريب.
وتتميز هذه البطاقة بتمكين حاملها من الحصول على خصومات عند استخدامها ضمن شبكة واسعة من المحال التجارية المتعاقدة مع البنك في كافة انحاء المملكة.


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