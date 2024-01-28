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قسم العلوم الأساسية الإنسانية في جامعة فيلادلفيا يقيم اليوم المفتوح للريادة والإبداع

منذ ثانيتين
قسم العلوم الأساسية الإنسانية في جامعة فيلادلفيا يقيم اليوم المفتوح للريادة والإبداع

وطنا اليوم:برعاية رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الجراح، نظّم أساتذة وطلاب مادة مهارات القيادة والريادة والمسؤولية الاجتماعية يومًا مفتوحًا بتنسيق الدكتور مجدي الخصاونة والدكتور أمجد الزعبي، اشتمل على محاضرات لخبراء متميزين ومشاريع طلابية ابداعية لافتة؛ فقد قدّم الدكتور خالد خريسات مداخلة غاية في الأهمية حول دمج البرامج الأكاديمية بالصناعة، في حين قدّم المهندس حسان القضاة مداخلة حول دور الذكاء الاصطناعي في ريادة الأعمال، وكان المتحدث الأخير الخبير سامر مدهون الذي قدّم عرضًا بعنوان “From Zero to Hero” بوصفه نموذجًا لقصة نجاح ريادي أردني. وتخلل اليوم المفتوح عرض لمشاريع إبداعية لطلبة المساق تنوعت ما بين مشاريع تطبيقية تخص العناية بالمرض وحلول لمشكلات الازدحامات المرورية، ومجال الخدمات الاجتماعية وحتى العناية بالحيوانات الأليفة.
ويذكر أن رئيسة القسم الدكتورة ابتسام حسين قدمت كلمتها مؤكدة على الاستمرار في مثل هذه اللقاءات وضرورة التشبيك مع المؤسسات المختصة بدعم الأفكار الإبداعية من خلال الكليات العلمية في الجامعة. وتحدّث عميد كلية الآداب والعلوم التربوية الدكتور غسان عبد الخالق مندوبًا عن رئيس الجامعة مرّحباً بالضيوف والطلبة، شاكرًا للأساتذة والطلاب مبادراتهم لتفعيل الجانب العملي والإبداعي، متمنياً عليهم مواصلة وإقامة مثل هذه المختبرات الفكرية الواعدة.
وتغدو مثل هذه الفعالية بوابة اتصالية مهمة تفتح للطلبة مجالات عرض مشاريعهم على المؤسسات والشركات الداعمة، والموجهة لهم نحو احتياجات سوق العمل المحلي والدولي، وذلك من خلال مادة القيادة والريادة والابتكار التي تعد من المواد المهمة على الصعيدين العلمي والتطبيقي. ومن شأنها أن ترعى من خلال إدارة الجامعة ومسؤوليها المشاريع الطلابية ذات الريادة والابتكار والقيادة.


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