بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

وفاة و 10إصابات بحادث مروّع في الطفيلة

منذ ثانيتين
وفاة و 10إصابات بحادث مروّع في الطفيلة

وطنا اليوم:توفي شخص وأصيب أكثر من 10 آخرون بجروح ورضوض بمختلف أنحاء الجسم، اليوم الأحد، إثر حادث سير في منطقة أبو بنا على طريق اللعبان بمحافظة الطفيلة.
ووقع الحادث بين حافلة نقل ركاب (خط الطفيلة – جامعة موتة)، ومركبة أخرى، و تم إخلاء الوفاة، ونقل جميع الإصابات إلى مستشفى الطفيلة الحكومي لتلقي العلاج اللازم.
وشرعت الأجهزة الأمنية وكوادر الدفاع المدني بإزالة العوائق عن الطريق، والتحقيق في الحادث.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:18

قرارات هامة صادرة عن مجلس الوزراء

12:13

النائب مشوقة يسأل الحكومة عن أسباب رفع أسعار المياه

12:06

المياه: الهطولات المطرية ترفع الموسم المطري إلى 55%

11:55

ذبحتونا للنواب: لا تحرموا حق الطالب الفقير بالتعليم

11:46

وفيات الأحد 28-1-2024

11:40

165 شهيدا و290 اصابة في غزة خلال 24 ساعة

11:31

الأعلى للسكان: تراجع زواج اليافعات في المجتمع الأردني

11:22

السماح بتجديد بطاقة المستورد قبل 10 أيام من انتهاء صلاحيتها

11:17

منشورات ساخنة بين محمود بدر وحفيد مبارك

11:06

بعد فضيحة صورها العارية.. اسم تايلور سويفت يختفي عن إكس

10:57

إسرائيل ترفع جاهزيتها على حدود لبنان.. وتتمرن على قتال المدن

10:49

قانون المقاطعة الإقتصادية وحظر التعامل مـع العدو

وفيات
وفيات الأحد 28-1-2024وفيات الجمعة 26-1-2024وفيات الخميس 25-1-2024وفيات الأربعاء 24 -4 -2024شقيق رئيس ديوان أبناء الكرك في ذمة الله المرحوم الحاج العميد الركن المتقاعد خالد محمد لافي الشمايلة (ابو الوليد)