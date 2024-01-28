وفاة و 10إصابات بحادث مروّع في الطفيلة

وطنا اليوم:توفي شخص وأصيب أكثر من 10 آخرون بجروح ورضوض بمختلف أنحاء الجسم، اليوم الأحد، إثر حادث سير في منطقة أبو بنا على طريق اللعبان بمحافظة الطفيلة.

ووقع الحادث بين حافلة نقل ركاب (خط الطفيلة – جامعة موتة)، ومركبة أخرى، و تم إخلاء الوفاة، ونقل جميع الإصابات إلى مستشفى الطفيلة الحكومي لتلقي العلاج اللازم.

وشرعت الأجهزة الأمنية وكوادر الدفاع المدني بإزالة العوائق عن الطريق، والتحقيق في الحادث.