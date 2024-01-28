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165 شهيدا و290 اصابة في غزة خلال 24 ساعة

منذ ساعة واحدة
165 شهيدا و290 اصابة في غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 165 شهيد و 290 اصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وفي اليوم الـ114 للعدوان على القطاع قالت الوزارة إن عدد من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني اليهم.
وبينت الوزارة أن حصيلة الشهداء جراء العدوان على القطاع ارتفعت إلى 26422 شهيد و 65087 اصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي
الى ذلك قال الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، إن قرابة 70% من إمكانياته في غزة متوقفة عن العمل جراء نفاد الوقود، فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع المحاصر ويكثف عملياته في جنوبه.
الناطق باسم الهلال الأحمر، رائد النمس، تحدث عن “صعوبة بالغة في انتشال الشهداء ونقل الإصابات”، مشيرا إلى أن طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر “ليس لديها المعدات الكافية للتعامل مع هذه الأعداد الكبيرة من الاستهدافات”.
وبحسب النمس فإن الاحتلال يقصف مربعات سكنية كاملة في حين أن “الإمكانيات الموجودة في غزة متواضعة، وقرابة 70% منها متوقف جراء نفاد الوقود ومع تزايد أعداد الاستهدافات”.


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