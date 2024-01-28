بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

عودة الشرطة إلى مناطق انسحب منها جيش الاحتلال في شمال غزة

منذ 3 ساعات
عودة الشرطة إلى مناطق انسحب منها جيش الاحتلال في شمال غزة

وطنا اليوم:وثّق فلسطينيون متواجدون في شمال قطاع غزة، الأوضاع الميدانية في أعقاب الانسحابات الجزئية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته العسكرية من بعض المناطق، مؤكدين أن هناك عودة للأجهزة الأمنية والشرطية.
ونقل شهادات حية لعدد من الفلسطينيين في شمال غزة، يفيدون بأن “رجال الشرطة يتجولون في الميدان بزيهم الرسمي، ويحاولون فرض سيطرتهم وملاحقة أي مظاهر للاستغلال”، وذلك في ظل شح المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية.
وأكد مسؤولون أمريكيون في وقت سابق، أن حركة حماس بدأت تعيد تشكيل قوة الشرطة الخاصة بها، في أجزاء من مدينة غزة وشمال القطاع، وفق ما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن تقارير استخباراتية أمس، أن حركة حماس بدأت بإعادة تقديم الخدمات للمواطنين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، وخاصة في المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال.
وقال مصدران أمنيان، لم يتم الكشف عن هويتهما، لإذاعة “كان” العبرية، إنهما يلقيان باللوم على رفض الحكومة للتدوال في مسألة “اليوم التالي للحرب”، ما ساعد على خلق مساحة لحماس في استعادة الحكم المدني في أجزاء من غزة.
يشار إلى أن قوات الاحتلال تفرض حصاراً خانقاً على مدينة غزة ومحافظة الشمال، وسط عرقلة كبيرة لدخول المساعدات والاحتياجات اللازمة للفلسطينيين.
وحذرت مؤسسات حقوقية دولية من خطر المجاعة الذي يهدد 400 ألف فلسطيني في شمال قطاع غزة، بينهم نساء وأطفال أصبحوا معرضين للموت جوعا.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الأسبوع الماضي، نفاد كميات الطحين ومشتقاته والأرز والمعلبات التي كانت متبقية في محافظة شمال غزة منذ قبل حرب الإبادة الجماعية على غزة، موضحاً أن “هذا الأمر يؤكد بدء وقوع مجاعة حقيقية”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:47

العتوم: بعض مدعي الصداقة يلقون لنا الفتات

12:40

المسلماني ينتقد قرار الضمان الاجتماعي بسبب ارتفاع الغرامات المفروضة على الشركاتب بنسبة 100%

12:36

جامعة جدارا تنضم الى عالم البطاقات الذكية مع بنك القاهرة عمان

12:35

قسم العلوم الأساسية الإنسانية في جامعة فيلادلفيا يقيم اليوم المفتوح للريادة والإبداع

12:31

وفاة و 10إصابات بحادث مروّع في الطفيلة

12:18

قرارات هامة صادرة عن مجلس الوزراء

12:13

النائب مشوقة يسأل الحكومة عن أسباب رفع أسعار المياه

12:06

المياه: الهطولات المطرية ترفع الموسم المطري إلى 55%

11:55

ذبحتونا للنواب: لا تحرموا حق الطالب الفقير بالتعليم

11:46

وفيات الأحد 28-1-2024

11:40

165 شهيدا و290 اصابة في غزة خلال 24 ساعة

11:31

الأعلى للسكان: تراجع زواج اليافعات في المجتمع الأردني

وفيات
وفيات الأحد 28-1-2024وفيات الجمعة 26-1-2024وفيات الخميس 25-1-2024وفيات الأربعاء 24 -4 -2024شقيق رئيس ديوان أبناء الكرك في ذمة الله المرحوم الحاج العميد الركن المتقاعد خالد محمد لافي الشمايلة (ابو الوليد)