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التعامل مع انهيار صخري على الشارع العام بمنطقة كفرنجة

منذ 3 ساعات
التعامل مع انهيار صخري على الشارع العام بمنطقة كفرنجة

وطنا اليوم:أفاد التقرير المروري الصادر عن مديرية الأمن العام بأنه تم إغلاق طريق عجلون جراء انهيار الصخور على الشارع العام، ليل أمس السبت في وادي الطواحين الواصل من منطقة كفرنجة بعجلون.
وأكد الأمن العام، الأحد، أنه تم التأكد من إزالة الإعاقة من الشارع العام، مشددا على أهمية توخي الحيطة والحذر، لتعرض الطريق لسقوط الصخور جراء الحالة الجوية التي تؤثر على الأردن.

الالتزام بالإرشادات الوقائية
من جهتها، دعت مديرية الأمن العام إلى الالتزام بالسلوك الآمن والسليم واتباع الإرشادات الوقائية خلال المنخفض الجوي.
وشدد الأمن العام على ضرورة الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية ومجاري السيول والأودية، وعدم المجازفة بقطع تجمعات المياه والسيول بالمركبات أو سيراً على الأقدام، والتأني في أثناء القيادة والابتعاد عن السرعات العالية والالتزام بقواعد السير، خصوصا عند تدني مدى الرؤية بسبب الضباب أو الرياح المحملة بالغبار أو هطول الأمطار، والاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر.
أيضا أكدت ضرورة تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح القوية المتوقعة، داعية إلى الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في أنحاء المملكة كافة عند الحاجة


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