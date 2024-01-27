بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الشيخ طراد شاهر الفايز يشكر الملك وولي العهد .. ويثمن زيارة كنعيان البلوي مستشار الملك لشؤون العشائر

منذ 4 ساعات
الشيخ طراد شاهر الفايز يشكر الملك وولي العهد .. ويثمن زيارة كنعيان البلوي مستشار الملك لشؤون العشائر

وطنا اليوم – عبر الشيخ طراد شاهر الفايز، عن بالغ الشكر ، وعظيم الإمتنان، لمقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين المفدى، وولي عهده الامين، سمو الامير الحسين بن عبدالله الثاني، وذلك في أعقاب الزيارة التي قام بها الخميس، مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، لديوان الشيخ الفايز، للاطمئنان على صحته وتفقد أحواله.

وتأتي هذه الزيارة الكريمة، في إطار التوجيهات الملكية السامية، بضرورة التواصل مع شيوخ العشائر و الوجهاء في مناطق المملكة كافة، والاطمئنان عليهم وتفقد أحوالهم ومتابعتها.

وكان في استقبال مستشار جلالة الملك، لدى وصوله إلى ديوان الشيخ طراد الفايز، أفراد أسرته، وابنائه.

ونقل البلوي خلال الزيارة، تحيات جلالة الملك حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين، للشيخ طراد، وأن يمتعه الله بموفور الصحة والعافية.

وقال أبناء الشيخ الفايز، ان هذا هو دأب الهاشميين وديدنهم، منذ تأسيس المملكة، في تواصلهم المستمر مع المواطنين، وتفقد أحوالهم عن قرب، بحس إنساني عز نظيره، فكانت لُحمة الشعب، والتفافه حول قيادته الهاشمية المظفرة، السياج المنيع، والحصن القوي لهذا الوطن الأعز والأغلى على قلوبنا جميعاً.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:22

“نكبة جديدة” في الضفة والقطاع: محاولات ومقاومات

00:03

الهيئة العربية للطاقة المتجددة تحتفل باليوم العالمي للطاقة النظيفة

23:24

السامية ..السامية ..السامية

23:00

وانهدم عامود ارتكاز !!

22:50

“تطور المشهد العسكري في غزة والسيناريوهات المحتملة” محاضرة للدكتور عصام ملكاوي في منتدى البيت العربي الثقافي

22:31

كلام من جواك الفُجر له ناسه

22:27

الأردن يختتم مشاركته في المعرض السياحي الدولي فيتور 2024

18:29

مندوباً عن جلالة الملك وسمو ولي العهد..العيسوي يعزي الفايز والشنيكات

18:10

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي شيوخ ووجهاء وأبناء وبنات عشائر قبيلة بلي

17:12

أمين عام الميثاق الوطني يفتتح معرضا بعنوان” غزة صامدة” في لواء الرمثا

16:21

“مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان “: قرار محكمة العدل الدولية سياسي ويعطى مساحة للمحتل الاسرائيلي الافلات من العقاب

15:53

تهنئة وتبريك بالتخرج

وفيات
وفيات الجمعة 26-1-2024وفيات الخميس 25-1-2024وفيات الأربعاء 24 -4 -2024شقيق رئيس ديوان أبناء الكرك في ذمة الله المرحوم الحاج العميد الركن المتقاعد خالد محمد لافي الشمايلة (ابو الوليد)وفيات الثلاثاء 23-1-2024