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“تطور المشهد العسكري في غزة والسيناريوهات المحتملة” محاضرة للدكتور عصام ملكاوي في منتدى البيت العربي الثقافي

منذ ساعة واحدة
“تطور المشهد العسكري في غزة والسيناريوهات المحتملة” محاضرة للدكتور عصام ملكاوي في منتدى البيت العربي الثقافي

وطنا اليوم – استضاف منتدى البيت العربي الثقافي مساء اليوم السبت الدكتور عصام ملكاوي استاذ الدراسات السياسية والاستراتيجية وألقى محاضرة  بعنوان “تطور المشهد العسكري في غزة والسيناريوهات المحتملة”. واستعرض الدكتور ملكاوي في محاضرته التي إدارتها الدكتورة دلال اللواما  بعض الاستراتيجيات التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية والتي تجعله يتفوق على جيش الاحتلال بالارض والمساحة. وقال الدكتور ملكاوي أن هذه المعركة  معركة وجود لا حدود وأنها معركة عقدية دينية، وأضاف أن هذه الحرب هي حرب أنفاق وصراع الإرادات لذلك فهي حرب غير متناظره كما تطرق الدكتور ملكاوي  الى دور القوى الاقليمية في المنطقة.
وفيما يتعلق  بمستقبل هذه الحرب أكد الدكتور ملكاوي أن كل الاحتمالات وارده.
وفي نهاية المحاضرة دار حوار ونقاش مستفيضين مع الحضور أجاب فيه المحاضر على أسئلتهم واستفساراتهم في كل ما يتعلق بالمشهد العسكري في غزة والسيناريوهات المحتملة.


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