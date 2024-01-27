الأردن يختتم مشاركته في المعرض السياحي الدولي فيتور 2024

وطنا اليوم – اختتم الأردن، أمس مشاركته في فعاليات المعرض السياحي الدولي فيتور 2024، الذي أُقيم في العاصمة الإسبانية مدريد بمشاركة مميزة وحضور لافت من قبل المشاركين في المعرض للجناح الأردني.

وترأس وفد الأردن وزير السياحة والآثار رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة مكرم القيسي، بحضور السفيرة الأردنية في مدريد السيدة رغد السقا والوفد المرافق والذي يضم بعضويته النائب محمد السعودي عضو اللجنة النيابية للسياحة و ومدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات والدكتور فادي بلعاوي مدير عام دائرة الآثار بمشاركة 20 مكتباً سياحياً، بالإضافة إلى الملكية الأردنية وسلطة إقليم العقبة .

وزير السياحة والآثار مكرم القيسي أكد على أهمية المشاركة الأردنية في المعرض من خلال الجناح الأردني، لافتا أن هذه المشاركة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة لزيادة الحركة السياحية إلى المملكة من الأسواق العالمية، اضافة إلى تسويق وترويج المنتج السياحي الأردني الغني والمتنوع وتغيير الصورة النمطية التي يصبغ بها الشرق الأوسط كله في العقلية الغربية والأوروبية تحديدا.

كما عقد القيسي, اجتماعات عديدة بهدف الترويج للأردن سياحيا، وتثبيت وجوده على خارطة السياحة العالمية، والتشبيك المباشر مع القطاع السياحي الأردني الخاص لاستقطاب أعداد أكبر من السياح الإسبان إلى المملكة.

وقام القيسي بعقد عدة لقاءات صحفية وإعلامية مع محطات تلفزيونية وإذاعات ومجلات ومواقع إسبانية وناطقة بالإسبانية على مدى الايام الثلاث والتي ركز من خلالها على ما يتمتع به الأردن من إستقرار وأمان وغنى المنتج السياحي وتنوعه وبالأخص مواقع الحج المسيحي الخمسة المعترف بها من الفاتيكان بالإضافة الى المثلث الذهبي وجرش و أم الرصاص وأم الجمال وأم قيس وسياحة المغامرة والتجارب السياحية المجتمعية. القيسي أوضح أيضا في لقاءاته على الصفة الأهم في الأردن، ألا وهي أهله وحبهم للضيافة والضيف والتي هي جزء من العادات وال للموتقاليد الإدنية المتأصلة.

والتقى القيسي وزير الدولة للشؤون السياحية السيدة روزانا موريلو وبحث معها سبل تعزيز التدفق السياحي بين الأردن وإسبانيا بالاضافة الى مأسسة التعاون الأردني والاسباني في مجالات الترويج المشترك والتدريب والدعم الإسباني لمشاريع الترميم وإدارة المتاحف ودعى القيسي الوزيرة الى زيارة الأردن في المستقبل القريب للمشاركة في تثقيف الجمهور الإسباني حول الأردن وأمانه وسحره.

وعلى هامش المعرض زار القيسي متحفين رئيسيين في العاصمة الاسبانية مدريد والتقى مدرائها وبحث سبل التعاون بين الأردن وإسبانيا في مجالات الترميم والتدريب وابتعاث أردنيين للتدريب في المتاحف و المختبرات الإسبانية التي تعنى بالآثار والترميم وإدارة المتاحف. كما والتقى الأمين العام للأمم المتحدة للسياحة زوراب بولوليكاشفيلي وأكد على التعاون التام بين الأردن والأمم المتحدة للسياحة في تسويق السياحة الاقليمية والتأكيد على منعة القطاع السياحي في الشرق الأوسط.

كما وشارك القيسي مع وزيري السياحة المصري و البيروفي في جلسة حوارية نظمتها الأمم المتحدة للسياحة حول السياحة الاقليمية في زمن الأزمات والبحث عن الأسواق البديلة والبرامج المشتركة بين دول الإقليم بحضور سفراء وأعضاء وفود من حول دول العالم المشاركة في المعرض. والتقى وزيرة السياحة الفلسطينية السيدة رولا معايعة وتباحثا حول سبل تطوير برامج سياحية مشتركة و ربط المسار المسيحي بين الأردن وفلسطين والجهود المشتركة في دعم القطاع السياحي الفلسطيني بعد انتهاء العدوان الغاشم على غزة والضفة الغربية وكذلك تم الأتفاق على توقيع البرنامج التنفيذي لإتفاقية السياحة بين البلدين والتعاون في مجال الآثار والترميم والتدريب ودعم الأردن الملفات الفلسطينية في اليونسكو ومد الخبرات الأردنية في ملفات إدراج المواقع على لائحة التراث العالمي.

وفي إطار التعاون الإقليمي والدولي والإستفادة من الخبرات المتراكمة للمنظمات والجمعيات في القطاع السياحي التقى القيسي مديرة المجلس العالمي للسفر والسياحة وأكد انفتاح الأردن على التعاون مع المجلس في مجال جمع المعلومات والإحصاءات والتدريب ودعى القيسي مديرة المجلس لعقد أحد اجتماعات المجلس في الأردن والعمل معا على تغيير الصورة النمطية للشرق الأوسط والأردن تحديدا وخصوصا في ظل الأزمة الحالية التي ألقت ظلالها على القطاع السياحي الأردني من خلال الإلغاءات التي شهدها الأردن في الثلاثة أشهر الأخيرة.

من جهته، أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، أنه وعلى هامش المعرض أقامت هيئة تنشيط السياحة عشاء للصحفيين الاسبان بهدف الترويج للأردن كما أقامت الهيئة حملة إعلانية داخل المعرض كما استضاف الجناح الاردني تجارب تذوق الطعام والاكلات الاردنية .

واضاف عربيات أنه تم على هامش المشاركة في المعرض عقد 75 اجتماعا مع كبار مكاتب السياحة الإسبانية وشركات الطيران ووسائل الإعلام الإسبانية .

ولفت إلى أنه تم خلال أيام المعرض عقد لقاءات إعلامية وورش عمل مع الإعلاميين والصحفيين الإسبان للمشاركة في التسويق السياحي للمملكة، كما أنه تم إطلاق حملة إعلانات خارجية خلال المعرض هدفها تسويق المملكة خلال فعاليات المعرض.

يذكر ان عدد السياح الاسبان الذين قاموا بزيارة الأردن خلال العام 2023 بلغ 59.4 الف سائح مقارنة بما مجموعه 38.6 الف سائح خلال العام 2022 وتهدف المشاركة بهذا المعرض إلى مضاعفة أعداد السياح الإسبان والأوروبيين وسكان أمريكا اللاتينية الى الأردن وتعد السياحة أحد أعمدة الاقتصاد الأردني حيث أشارت ارقام البنك المركزي إلى ارتفاع نسبة مشاركة السياحة في الدخل المحلي الإجمالي من 14.6% في الربع الاول من بداية العام إلى 15.6% في الربع الأخير.