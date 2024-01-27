مجلس نقابة الاطباء ولجنة فلسطين يعقدان مؤتمراً صحفياً غداً الأحد لعرض واقع الوضع الصحي في غزة

وطنا اليوم – دعا مجلس نقابة الاطباء ولجنة فلسطين السادة الصحفيين ومندوبي وكالات الاعلام المحلية والدولية لحضور المؤتمر الصحفي الذي سيتضمن عرض واقع الوضع الصحي في غزة وحجم التحديات التي يواجهها اهلنا في غزة وموقف نقابة الاطباء المنادي بوقف فوري لإطلاق النار وايجاد طرق امنة للدعم الطبي والإنساني

وذلك في تمام الساعة السادسه مساء يوم الاحد الموافق 28/1/2024 في قاعة الرشيد / مجمع النقابات المهنيه

وسيتناول المؤتمر الجهود الملكية في الضغط لوقف العدوان ولرفع القيود عن ايصال الطواقم الطبية والمساعدات الإنسانية والطبية وكذلك جهود نقابة ضمن هذا الاطار

وتستضيف النقابة في هذا المؤتمر الناشطة البريطانية ساره ويلكنسون التي تزور الاردن في اطار جمع التواقيع لمناشدة جميع الجهات المعنية لايصال المواد الاغاثية والطبية واجراء حملات انزال جوي لمواد الإغاثة الغذائية والطبية لإغاثة الأهالي المنكوبين في غزة الذين تقطعت بهم السبل نتيجة الابادة الجماعية التي يقترفها الكيان الصهيوني بحق غزة.