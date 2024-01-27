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جائزة البرنامج الاذاعي الأفضل والأكثر تاثيراً لوسط البلد مع هاني البدري

منذ 5 ساعات
جائزة البرنامج الاذاعي الأفضل والأكثر تاثيراً لوسط البلد مع هاني البدري

وطنا اليوم – منحت هيئة المنتدى العالمي للتواصل الاجتماعي الذي عقد في عمان في ختام أعماله ومداولاته جائزة البرنامج الاذاعي الأفضل والأكثر تاثيراً لبرنامج وسط البلد للزميل الدكتور هاني البدري لدوره الاجتماعي والإنساني ورسالته الإعلامية الاحترافية .
وتسلم الجائزة بحضور عدد كبير من الإعلاميين وصناع المحتوى والمؤثرين العرب الدكتور هاني البدري في مراسم احتفالية جمعت ايضاً تكريمات لعدد من البرامج التلفزيونية والمؤسسات المؤثرة على صعيد منصاتها للتواصل الاجتماعي ، حيث سلم الجائزة العين الدكتور محمد المومني ورئيس هيئة المنتدى ايمن ارشيد والإعلامي العربي نيشان.
واكد الدكتور هاني البدري عقب تكريمه بالجائزة لاهمية السوشيال ميديا كذراع إعلامي مساند لرسالة الإعلام اليوم ومؤسساته ، لافتاً إلى ان
الحكومات العربية ما زالت غير قادرة على التقاط اهمية منصات التواصل الاجتماعي وقدراتها الخارقة للوصول إلى مئات الملايين من البشر وهو ما فعله الشباب العربي حين التقط هذه الاهمية البالغة بذكاء وخاطبوا العالم بلغته وعبر منصات التواصل لكشف الزيف الذي أحاط بالقضية الفلسطينية على مدى العقود الماضية لدى شعوب العالم حيث استطاع هؤلاء الشباب إلى تحريك شعوب العالم برمتها ونغز ضمائرهم للخروج دعماً ومؤازرةً لشعبنا الصامد في غزة وكشف كذبة الدفاع والضحية التي أشاعتها آلة الإعلام الاسرائيلية مستغلة جهل هذه الشعوب بأبعاد الصراع ما جعل العالم لاول مرة في التاريخ يتحرك باتجاه الحقوق المشروعة للفلسطيني على ارضه وانهاء الاحتلال وفضح بشاعة الجريمة.
وشكر البدري هيئة المنتدى العالمي لهذا الاختيار معرباً عن اعتزازه بمسيرة برنامج وسط البلد وفريق عمله ومجموعة الكون والزملاء في راديو فن وقناة عمان تي في التي تبث برنامجه التلفزيوني نيران صديقة الذي حقق نجاحات على مستويات اخرى في الأردن والعالم العربي .


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