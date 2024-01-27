تجارة عمان و”جيدكو” توقعان مذكرة تعاون لتدريب الرياديين

وطنا اليوم -وقعت غرفة تجارة عمان والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية (جيدكو) مذكرة تعاون مشترك لتصميم وتنفيذ برامج دعم تستهدف أصحاب المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتهم في تطوير وتنفيذ خطط مشاريع ناجحة، من خلال تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة.

وحسب بيان للغرفة، اليوم السبت، أكد الطرفان خلال توقيع المذكرة، أهمية دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعمل على زيادة حجمها، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحد من البطالة، إلى جانب تعزيز ودعم مشاريع ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مسيرتها نحو تحقيق النمو المستدام، واشارا إلى ضرورة تدريب وتأهيل أصحاب المشاريع ليتمكنوا في المستقبل من التغلب على التحديات واجتياز العقبات بنجاح.

وبموجب مذكرة التعاون التي وقّعها رئيس الغرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، والمدير التنفيذي للمؤسسة عبد الفتاح الكايد، بمقر غرفة تجارة عمان، ستقوم أكاديمية التدريب في تجارة عمان بالتعاون مع مؤسسة جيدكو، لتصميم برامج دعم مشتركة تخدم الفئات المستهدفة والإعلان عن أي برامج مشتركة، من خلال قواعد البيانات المتوفرة لدى كل من الطرفين ووسائل التواصل الاجتماعي، وتقييم الطلبات المستلمة من المتقدمين للبرنامج.

وتتضمن المذكرة تعاون الطرفين في تنفيذ خطط التطوير الخاصة بكل مشروع مستفيد من البرنامج، ومراقبة التنفيذ وتقييم الإنجاز وتقييم الأثر، والتغطية الإعلامية والحملات الترويجية، وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية وعقد ندوات تخدم الفئات المستهدفة.

وأشار الحاج توفيق، خلال توقيع المذكرة بحضور نائبي رئيس الغرفة نبيل الخطيب، وبهجت حمدان، وعضو مجلس إدارة الغرفة فلاح الصغيّر، إلى أهمية مواصلة الجهود التي تقوم بها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، بهدف دعم وزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على النحو الذي يلبي احتياجات رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من شباب الوطن في القطاع الخاص، والمساهمة في إطلاق طاقاتهم الإبداعية والاستثمارية، في إطار رؤية التحديث الاقتصادي.

وشدد على ضرورة تنفيذ توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، التي تؤكد أهمية تنفيذ برامج تدريبية تستهدف تأهيل الشباب والشابات في مجال ريادة الأعمال لتحفيزهم على إقامة مشروعاتهم والحفاظ على مكانة المملكة كحاضنة للابتكار والريادة، وتعزيز ودعم هذه المشروعات لدعم الشباب وتشجيعه على إقامتها ولدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.

وأوضح الحاج توفيق، أن غرفة تجارة عمان تُولي التدريب أهمية قصوى، مبينا أن أكاديمية الغرفة للتدريب تعمل على عقد العديد من الدورات وورش العمل والندوات لأعضاء الهيئة العامة، تتناول موضوعات مختلفة تتناسب مع احتياجات سوق العمل.

بدوره، أكد الكايد، أن رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية ركزت على التوسع في دعم هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بوصفها مُكوّنا مهما من مكونات دفع الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى حيوية دورها في التشغيل ورفع مستوى المعيشة للمواطنين ومحاربة جيوب الفقر، لافتاً إلى مساهمتها الفاعلة فى خلق فرص عمل للشباب الأردني.

ولفت إلى أهمية توقيع المذكرة كونها ترسّخ مبدأ التعاون والتنسيق بين جميع المؤسسات، للوصول إلى تحقيق تنمية اقتصادية محلية، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تترجم دعم مفهوم الريادة بشكل حقيقي من حيث منح الرياديين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الفرصة لتعزيز مهاراتهم ورفع قدراتهم لبلورة أفكار مشاريعهم وترجمتها إلى خطط أعمال ومقترحات تمويل.

وأشار إلى أن المؤسسة تعتبر المظلة والذراع الفني للحكومة الأردنية لتطوير هذه المشاريع بمختلف قطاعاتها الاقتصادية، سواء الصناعية أو الزراعية أو الخدمية، حيث تشمل مهام المؤسسة تأهيل هذه المشاريع إداريا وفنيا وتسويقيا وتمويليا، مؤكدا أن الأردن يحظى بميزة الموارد البشرية القادرة على التخطيط والتنفيذ والابتكار والإبداع في مختلف المجالات الاقتصادية.

وقال الكايد، إن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تعد نموذجا بين مثيلاتها في المنطقة وتحظى بثقة مختلف المؤسسات الاقتصادية الدولية، نتيجة عمل ملموس على أرض الواقع ونتيجة شراكة مستمرة مع القطاع الخاص الذي يشكل نصف مجلس إدارتها ويضع الخطط الاستراتيجية للبرامج الهادفة لتطوير المشاريع في مختلف المجالات الاقتصادية.

من جانبهم أكد أعضاء المجلس، حرص الغرفة على دعم المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم وتشجيع المشروعات والأعمال الإبداعية، مشيرين إلى أن اقتصادات بعض الدول المتقدمة قامت ونمت على المشروعات المتوسطة والصغيرة.

وأعربوا عن أملهم بأن تكون مذكرة التعاون بداية مرحلة جديدة من التعاون المشترك بين الجانبين، وبما يخدم مصالح القطاع الخاص.