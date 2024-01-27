المحامي اكثم حدادين يعلق على قرار محكمة العدل الدولية

قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر امس بحق اسرائيل اعتبره انتصارا كبيرا وتاريخيا غير مسبوق لانه يشكل منعطف هام لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني ، في ظل اخفاقات هيئة الامم المتحدة وتراجعها وعدم مقدرتها على اتخاذ قرارات حاسمة و ملموسة في عددكبير من القضايا الدولية الهامة وعلى سبيل المثال لا الحصر عجزها الصارخ والفاضح في ازمات الشرق الاوسط وخصوصا القضية الفلسطنية التي تراوح مكانها منذ اكثر من 75 عاما وهذا ان دل على شيء انما يدل على ضرورة اعادة النظر بهذه المنظومة الدولية وفق المعطيات القائمة والراهنة ليسود السلم والسلام العالمي على اساس العدالة من خلال تطبيق القانون الدولي والانساني .