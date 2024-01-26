حزب إرادة يرحب بقرار محكمة العدل الدولية قبول الدعوى ضد إسرائيل بمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة

وطنا اليوم -رحب حزب إرادة بقبول محكمة العدل الدولية بإلزام إسرائيل بإتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، حيث رفضت المحكمة في حكمها الصادر اليوم الطلب الإسرائيلي برد الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.

وصرح الأمين العام لحزب إرادة نضال البطاينة أن المجلس السياسي في الحزب تدارس القرار وإعتبره قرارا عادلا للمحكمة

بالإقرار بحق الفلسطينيين في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، وفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل، والالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة ،وتوفير الاحتياجات الإنسانية الملحة بشكل فوري حيث يعد هذا انتصارا للعدالة الدولية ومصداقيتها ونزاهتها.

وأضاف البطاينة ان تطبيق سيادة القانون الدولي منعطف مهم في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني ، وفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل للمسائلة عن جرائمها والقيام بواجباتها كدولة احتلال ،ويضعها في موقف المتهم ويعيد القانون الدولي إلى مكانه الحقيقي.

كما اعرب البطاينة عن إعتزاز حزب إرادة وتقديره لمواقف دولة جنوب افريقيا ، لما بذلته من جهود مضنية في مرافعة فريقها القانوني أمام محكمة العدل الدولية خاصة ان أهمية الدعوى تأتي من أن الجهة التي تقدّمت بها هي جنوب أفريقيا وتاريخها وسمعتها في مجال حقوق الإنسان ومواجهة العنصرية، ومن المرافعة المتقنة والمهنية التي أعدها الفريق القانوني بصورة قدّمت أفضل مطالعة يمكن تقديمها للعالم بالصوت والصورة لشرح للظلم الذي يقع على الفلسطينيين من جهة والهمجية الاسرائيلية من جهة أخرى.

ويتطلع الحزب إلى اليوم الذي تصدر به المحكمة قرارها النهائي بإدانة إسرائيل في الحكم النهائي ومحاسبة الفاعلين عن ارتكاب تلك الجرائم.

كما قدر الحزب مواقف جميع الدول التي تبنت ذات الموقف وفي مقدمتها المملكة الأردنية الهاشمية .

صدر عن حزب إرادة في عمان. السادس والعشرين من كانون الثاني 2024

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