الدفاع المدني ينقذ اربعة محاصرين داخل مجرى سيل في جرش

وطنا اليوم:قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كوادر مديرية دفاع المدني جرش والشرطة تعاملت اليوم مع بلاغ ورد الى غرفة العمليات والسيطرة يفيد بوجود اربعة اشخاص محاصرين في مركبتهم داخل مجرى سيل الزرقاء مقابل طواحين العدوان.

وأضاف أنه تحركت مجموعات الدفاع المدني على الفور وعند الوصول تبين وجود حادث تدهور لمركبة مما ادى الى انحرافها عن الطريق وسقوطها في مجرى السيل علماً انه يوجد بداخلها اربعة اشخاص محاصرين بسبب ارتفاع منسوب المياه داخل السيل.

وأشار إلى أنه عملت فرق الانقاذ على سحبهم من داخل السيل وتأمينهم لمنطقة آمنة بينما تولت فرق الاسعاف تقديم الاسعافات الاولية لهم بنفس الموقع وحالتهم العامة حسنة.