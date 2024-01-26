الصفدي: لا ينبغي استمرار معاناة أهل غزة حتى تفصل المحكمة بالقضية

وطنا اليوم:قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية، الجمعة، إن القرار تاريخي، لكن لا ينبغي أن يستمر أكثر من مليوني فلسطيني بالمعاناة حتى تفصل المحكمة بالقضية.

ودعا الصفدي، عبر منصة “إكس”، مجلس الأمن الدولي إلى فرض تنفيذ التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أنه يجب أن تنتهي المذبحة.

وأمرت محكمة العدل الدولية الجمعة إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وقالت المحكمة، خلال قراءة الحكم الخاص، إنه يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ تدابير لتحسين الوضع الإنساني.