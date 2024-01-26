القسام: قتلنا 7 جنود بتفجير نفق واستهدفنا دبابتين بالمغازي

وطنا اليوم:قالت كتائب الشهيد عزّ الدين القسام / الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنه وبعد عودة مجاهديها من خطوط القتال شمال غرب مخيم المغازي، أكدوا إيقاع عدد من جنود الاحتلال في كمين محكم بعد إغلاق بوابة أحد الأنفاق على (7) جنود صهاينة.

وأضافت الكتائب أنه وبعد نزول الجنود الصهاينة لداخل النفق تم تفجير عين النفق بعبوة مضادة للأفراد “رعدية” وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

ولفتت إلى أن المجاهدين قاموا بعد ذلك باستهداف دبابتين من نوع “ميركفاه” بعبوة “شواظ” وقذيفة “الياسين 105”.