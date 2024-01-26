الخطوط التركية توقف رحلاتها إلى إسرائيل حتى أكتوبر

وطنا اليوم:أعلنت الخطوط الجوية التركية، الجمعة، وقف رحلاتها إلى إسرائيل حتى إشعار آخر، مع تصاعد الحرب في غزة.

كانت الخطوط التركية قد سجلت ثاني أكبر عدد من الرحلات الجوية المقررة إلى إسرائيل في أكتوبر/تشرين الأول، بعد شركة الطيران الإسرائيلية الرئيسية.

وتمثل الرحلات إلى إسطنبول أكثر من ثلث الرحلات اليومية من وإلى مطار بن غوريون.

وبذلك تنضم الخطوط التركية إلى شركات طيران دولية، أوقفت مئات الرحلات الجوية من تل أبيب وإليها، بالإضافة إلى بعض الرحلات إلى لبنان والأردن، مع اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

لكن بعض شركات الطيران استأنفت بعد ذلك رحلاتها من وإلى تل أبيب.