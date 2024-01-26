تحذير من ارتفاع كبير في منسوب المياه وجريان للأودية خلال الساعات القادمة

وطنا اليوم:توقع موقع طقس العرب أن يؤثر على الأردن خلال الساعات القادمة الجزء الأكثر فعالية من المُنخفض الجوي من الدرجة الثالثة، إذ يُرافقه هطول أمطار غزيرة وبَرَد خاصة في شمال ووسط المملكة.

وذكر أنه صور الأقمار الاصطناعية تشير إلى أنه المُنخفض الجوي تمركز عصر الجمعة إلى الشرق من جزيرة قبرص، مُرفق بجبهة هوائية باردة عبرت شمال الأردن، وفي طريقها لعبور وسط المملكة خلال الساعات المُقبلة.

وبين أنه مع عبور هذه الجبهة الهوائية الباردة، يُتوقع أن تشتد الهطولات المطرية في المناطق الشمالية والوسطى من الأردن بما فيها العاصمة عمان، وتكون غزيرة للغاية ومترافقة مع حدوث الرعد في بعض الأوقات وتساقط زخات من البَرَد الذي قد يكون كثيف أحياناً خاصة فوق المُرتفعات الجبلية العالية.

وحذر طقس العرب من ارتفاع كبير في منسوب المياه وجريان للأودية وحدوث السيول في المناطق المنخفضة والمُنحدرات التي يكون بعضها جارف، بسبب هذه الأجواء.

وأشار إلى أنه مع ساعات الليل، يكتمل عبور الجبهة الهوائية الباردة لأجواء الأردن تدريجيا، إذ يمتد بها الطقس البارد والغائم وبعض الهطولات المطرية إلى محافظة الكرك وتمتد أيضاً إلى أجزاء من محافظة الطفيلة و يصحبها تساقط زخات من البَرَد أحياناً.

الالتزام بالإرشادات الوقائية

من جهتها، جددت مديرية الأمن العام دعوتها إلى الالتزام بالسلوك الآمن والسليم واتباع الإرشادات الوقائية خلال المنخفض الجوي.

وأكدت المديرية على ضرورة الابتعاد عن مواقع التجمعات المائية ومجاري السيول والأودية، وعدم المجازفة بقطع تجمعات المياه والسيول بالمركبات أو سيراً على الأقدام، والتأني في أثناء القيادة والابتعاد عن السرعات العالية والالتزام بقواعد السير، خصوصا عند تدني مدى الرؤية بسبب الضباب أو الرياح المحملة بالغبار أو هطول الأمطار، والاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر.

أيضا أكدت ضرورة تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح القوية المتوقعة، داعية إلى الاتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) في أنحاء المملكة كافة عند الحاجة