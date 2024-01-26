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نفاد تام للطعام وأدوية التخدير والمسكنات بمجمع ناصر الطبي

منذ ثانيتين
نفاد تام للطعام وأدوية التخدير والمسكنات بمجمع ناصر الطبي

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن نفاد تام للطعام وأدوية التخدير والمسكنات في مجمع ناصر الطبي نتيجة الحصار الإسرائيلي المطبق عليه لليوم الخامس.
وقالت الوزارة في بيان صحفي الجمعة، إنه يتواجد في مجمع ناصر الطبي 150 من الكوادر الصحية و 350 مريضا ومئات الأسر النازحة في ظروف كارثية من التجويع والاستهداف وعدم توفر العلاجات
الى ذلك قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال استهدفت محيط مستشفى الأمل في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وإن طواقمه تعجز عن الوصول للمصابين


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