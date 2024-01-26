أردنيون يخرجون إسنادا لأهل غزة رغم الأمطار

وطنا اليوم:انطلقت بعد صلاة الجمعة، مسيرات حاشدة في العاصمة عمان، للأسبوع الـ16 على التوالي، تنديدًا بعدوان الاحتلال على غزة.

وانطلقت مسيرة حاشدة من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد بالعاصمة عمان، بعد صلاة الجمعة، استنكرت الحصار المطبق التي يعاني منها أهل القطاع، التي تؤول به إلى الارتقاء جراء الجوع والمرض والبرد.

وحذر المشاركون من مخاطر مشاريع التهجير التي يسعى لها الاحتلال، داعين الدول العربية وخصوصا الأردن إلى التمسك بقرارها برفض إخراج الغزيين من بلدهم ومنازلهم، لما سيكون له من تداعيات خطيرة على القضية الفلسطينية.

وشددوا على ضرورة أن تصعد الحكومة الأردنية خطابها بوجه الاحتلال الصهيوني، ورفض أي مشاريع لتصفية القضية على حساب الدول الأردنية.

ودعوا إلى ضرورة قطع كافة أشكال العلاقات مع الاحتلال، وعلى رأس ذلك معاهدة وادي عربة، واتفاقيات الغاز والماء مقابل الطاقة.

ودعت المسيرات إلى الضغط الدولي لوقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في القطاع، إلى جانب كسر الحصار المفروض على القطاع.

وهتف أحد المشاركين بضرورة وقف الحصار فورا، قائلا: “اكسروا الحصار”.

ويتواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة لليوم الثاني عشر بعد المئة، بقصف من الجو والبحر والبر، بينما تتوالى مجازر الإبادة بحق المدنيين والأبرياء.

وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

في المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أسماها “السيوف الحديدية”، وشنت سلسلة غارات عنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.