من هو الطبيب العربي الأغنى في العالم.. ثروته وصلت 12 مليار دولار

وطنا اليوم:قالت وكالة بلومبرغ، إن ثروة الطبيب السعودي سليمان الحبيب من 12 مليار دولار، مع انتعاش أسهم شركته للرعاية الصحية، ما أعاده إلى قائمة أغنى الأفراد في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة، أن أسهم مجموعة سليمان الحبيب، ارتفعت بنسبة 30 بالمئة منذ أن وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال عام في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأدى هذا الارتفاع إلى تحول الحبيب، الذي أسس المجموعة ويمتلك حصة 40 في المئة فيها، لثالث أغنى شخص في الشرق الأوسط لا ينتمي لعائلة ملكية، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

وتمكن الملياردير، الذي في أوائل السبعينيات من عمره، من تطوير سلسلة الرعاية الصحية التي تبلغ قيمتها 28 مليار دولار من عيادة واحدة افتتحت في عام 1993 وحولها لشركة تدير 22 منشأة طبية و22 صيدلية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين.

وتمتلك الشركة 10 مستشفيات ومراكز طبية قيد التطوير، بحسب بلومبرغ. ويستثمر الحبيب كذلك في العقارات التجارية من خلال شركة قابضة.

وحصل الحبيب على شهادة في الطب والجراحة من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1977 وأكمل زمالة طب الأطفال في الكلية الملكية البريطانية للأطباء عام 1984.

وشغل الحبيب منصب كبير الأطباء ورئيس قسم طب الأطفال في مستشفيين مملوكين للحكومة في الرياض.

والحبيب هو خامس أغنى طبيب على مؤشر بلومبرغ، وواحد من الأطباء القلائل الذين تم تصنيفهم بين أغنى الأشخاص في العالم.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، أصدرت مجلة “فوربس” الأمريكية قائمة عالمية تضم 2,640 مليارديرا من بينهم 10 شخصيات هي الأكثر ثراء في الوطن العربي.

واحتفظ أثرياء من مصر والإمارات بالمراتب الأولى، إضافة إلى المستثمر ورجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب الذي يجيء في المرتبة الثانية، فيما كان لافتا خلو القائمة من أي اسم سعودي أو قطري.

واحتل المصري ناصف ساويرس المرتبة الأولى بـ7.4 مليار دولار، ثم جاء بعده الجزائري يسعد ربراب بـ4.6 مليار دولار.

والمرتبة الثالثة للإماراتي حسين سجواني بـ4.5 مليار دولار، وفي الرابعة المصري محمود منصور بـ3.6 مليار دولار. يليه مصري آخر وهو نجيب ساويرس بـ3.3 مليار دولار..

وكانت المرتبة السادسة لمستثمر إماراتي آخر وهو عبد الله بن أحمد العزير بـ3 مليارات دولار ثم يليه اللبناني ورئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي بـ2.8 مليار دولار.

أما المرتبة الثامنة فلقد كانت من نصيب لبناني آخر وهو طه ميقاتي بـ2.8 مليار دولار، واحتل العماني سهيل بهوان، فلقد المرتبة التاسعة بـ2.7 مليار دولار ليختتم الإماراتي عبد الله الفطيم القائمة في المرتبة العاشرة بـ2.4 مليار دولار.

واللافت أن يسعد ربراب الجزائري فقد حوالي نصف مليون دولار خلال سنة واحدة.