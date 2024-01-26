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مقتل ضابط برتبة رائد من لواء غفعاتي بغزة

منذ ساعة واحدة
Israeli soldiers take position, amid the ongoing ground operation of the Israeli army against Palestinian Islamist group Hamas, in the Gaza Strip, in this handout picture released by the Israel Defense Forces on November 4, 2023. Israel Defense Forces/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

وطنا اليوم:أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط برتبة رائد من لواء غفعاتي في معارك جنوب قطاع غزة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 38 ضابطا وجنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
واعلنت كتائب عز الدين القسام استهداف قوة إسرائيلية متحصنة في منزل غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقالت الكتائب -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إنها استهدفت القوة المذكورة بقذيفة مضادة للأفراد، وأوقعت عناصرها بين قتيل وجريح.


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