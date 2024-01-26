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المغرب تبلغ الأردن بإجراءات طلبات تصدير المواد الغذائية الجديدة

منذ 3 ساعات
المغرب تبلغ الأردن بإجراءات طلبات تصدير المواد الغذائية الجديدة

وطنا اليوم:أبلغت المغرب وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، بإجراءات طلبات تصدير المواد الغذائية إليها.
فإن الإجراءات تتضمن المنتجات الحيوانية التي يمكن تصديرها إلى المغرب، يتوجب أن تتوفر على شهادة الاعتماد الصحي بموجب الاتفاق بين البلدان المصدرة، والتي يتم تقديمها للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وفيما يخص المنتجات النباتية والمصنعة من أصل نباتي، فيجب أن تكون مصحوبة بنموذج شهادة الاعتماد الصحي الصادرة عن السلطات المختصة في البلاد.
وعن المنتجات النباتية الأولية، أشارت إلى أنه يتوجب أن تستورد من الدول المرخص لها على أن تكون مرفقة بشهادة الاعتماد الصحي، مع توفر الشروط التي يطلبها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.


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