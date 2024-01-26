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شركة إلعال الإسرائيلية تلغي رحلاتها إلى جوهانسبرغ

منذ 3 ساعات
شركة إلعال الإسرائيلية تلغي رحلاتها إلى جوهانسبرغ

وطنا اليوم:أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن شركة طيران إلعال الإسرائيلية ستلغي مسار رحلاتها إلى جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا أول أبريل/نيسان المقبل
وتنعقد محكمة العدل الدولية، الجمعة، 26 يناير/ كانون ثاني، لتصدر حكمها الابتدائي في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، بشأن حرب غزة، عند الساعة 12 ظهرا بتوقيت غرينتش.
ويعتقد معظم الخبراء القانونيين أن المحكمة ستصدر حكماً وتقبل طلب جنوب أفريقيا باتخاذ تدابير مؤقتة أو وقائية.
وستحضر وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، أمام المحكمة في لاهاي في هولندا.
وكانت إسرائيل قد أعربت عن ثقتها في أن محكمة العدل الدولية سوف ترفض القضية.


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