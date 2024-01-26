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رئيس الوزراء البريطاني يصف مردّدي شعار من النهر إلى البحر بالأغبياء

منذ 4 ساعات
رئيس الوزراء البريطاني يصف مردّدي شعار من النهر إلى البحر بالأغبياء

وطنا اليوم:هاجم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مرددي شعار “من النهر إلى البحر” في التظاهرات التضامنية مع فلسطين.
وقال سوناك خلال “غداء العمل السنوي لأصدقاء تل أبيب المحافظين”، “أولئك الذين يهتفون من النهر إلى البحر إما أغبياء لا يفهمون ما يقولون وإما أشخاص أسوأ يرغبون في محو الدولة اليهودية عن الخريطة”.
وأضاف: “لن نتسامح مطلقا مع الذين يروجون للإرهاب أو يمجدونه أو يروجون لمناهضة السامية في شوارعنا”.
و”من النهر إلى البحر” شعار مرتبط بالأرض والحق الفلسطيني، ويشير إلى المنطقة الجغرافية ما بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط.
ومنذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تشهد عواصم أوروبية بما فيها لندن، مظاهرات بمئات الآلاف تضامنا مع الشعب الفلسطيني وللمطالبة بإنهاء حرب الاحتلال على القطاع ووقف الدعم الحكومي لتل أبيب.


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