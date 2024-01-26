الكويت تُعلن إحباط مخطط إرهابي استهدف دور عبادة شيعية

وطنا اليوم:ذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن وزارة الداخلية أحبطت الخميس 25 يناير/كانون الثاني 2024، مخططاً لخلية “إرهابية” استهدف دور عبادة شيعية، وتمت إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

حيث قالت الوكالة الرسمية: “تمكَّن رجال الأمن من متابعة الخلية ومراقبة تحركاتها وإلقاء القبض على 3 عناصر من جنسية عربية ينتمون لتنظيم إرهابي، وتمت إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

كما أوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية الكويتية أن “جهاز أمن الدولة تمكّن من إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية وقتل أشخاص”.

أضافت الوزارة: “تمكّن رجال الأمن من متابعة الخلية ومراقبة تحركاتها وإلقاء القبض على ثلاثة عناصر من جنسية عربية تنتمي إلى تنظيم إرهابي (لم تسمّه)”. وتابعت: “تمت إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”، دون تفاصيل أكثر.

حسب وكالة الأناضول يعد هذا الحادث الأول من نوعه في عهد أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى السلطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.