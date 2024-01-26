محمد هنيدي يعلن حصوله على الجنسية السعودية

وطنا اليوم:أعلن الفنان الكوميدي المصري، محمد هنيدي، الخميس 25 يناير/كانون الثاني 2024، انضمامه إلى مواطنه الإعلامي عمرو أديب، وحصوله على الجنسية السعودية، معبراً عن سعادته الكبيرة بهذا الأمر.

في تغريدة على حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، لم يخف هنيدي فرحته الكبيرة بهذا المستجد وكتب فيها قائلاً: ” الحمد لله، ربنا أكرمني واتكرمت كتير في مسيرتي الفنية.. ولكن أكبر تكريم إني اتشرفت وحصلت على جنسية وباسبور بلاد الحرمين الشريفين”.

وأضاف: “شكراً خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على هذا الشرف والتكريم لشخصي ومسيرتي الفنية.. شكراً للمملكة العربية السعودية”.

واستغل هنيدي المناسبة من أجل التعبير عن “استغرابه” ممن وصفهم “الذين يهاجمون تكريمي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن”.

وقال بهذا الخصوص: “بالمناسبة بستغرب جداً من اللي بيهاجموا تكريم وتقدير العظماء من الفن، ولذلك شكراً لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على تكريمه وتقديره للفن المصري والعربي”.

والإثنين 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كشف الإعلامي المصري عمرو أديب، عن حصوله على الجنسية السعودية، إلى جانب الاحتفاظ بجنسيته المصرية، مثيراً بذلك ردود أفعال على شبكات التواصل الاجتماعي.

أديب وعبر برنامجه الذي يُبث على قناة “إم بي سي مصر”، قال إنه حصل مؤخراً على الجنسية السعودية، وقال: “أنا الآن مواطن عندي الجنسية المصرية والجنسية السعودية”، موجهاً الشكر إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويسمح القانون المصري للمواطنين المصريين بالتجنس بجنسية أجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية، لكن بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية.

يشمل الإذن عند صدوره الأبناء القصر (حتى 18 عاماً)، ولا يشمل الأبناء غير القصر، أو الزوجة، ولكن يجب أن يقدم كل منهم طلباً منفصلاً خاصاً به، كما يسمح القانون المصري للمواطنين الذين يصدر لهم الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بالاستثناء من أداء الخدمة العسكرية بمصر، بحسب ما يورده موقع سفارة مصر في واشنطن.