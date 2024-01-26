مسؤول أميركي: واشنطن حذرت طهران سراً قبل تفجيرات كرمان

وطنا اليوم:ذكرت وكالة “رويترز” نقلاً عن مسؤول أمريكي، الخميس 25 يناير/كانون الثاني 2024، إن حكومة الولايات المتحدة حذرت إيران سراً من “تهديد إرهابي” داخل حدودها قبل الهجوم الدامي الذي وقع في وقت سابق من يناير/كانون الثاني، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه: “اتبعت الحكومة الأمريكية سياسة (من الواجب التحذير) التي طبقتها الإدارات الأمريكية لتحذير الحكومات من تهديدات دامية محتملة”.

كما أضاف: “نقدم هذه التحذيرات لأسباب منها أننا لا نريد أن نرى أرواحاً بريئة تُزهق في هجمات إرهابية”.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الجاري، وقع تفجيران انتحاريان بفارق زمني 10 دقائق، في محافظة كرمان خلال فعاليات إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني بغارة جوية أمريكية في العراق عام 2020.

ووفق آخر إحصائية رسمية، قتل 91 شخصاً في الهجوم الذي تبناه تنظيم “داعش” الإرهابي.

وفي 3 يناير/كانون الثاني 2020، قتل سليماني ونائب قائد “هيئة الحشد الشعبي” العراقي أبو مهدي المهندس، جراء غارة جوية أمريكية قرب العاصمة بغداد.

وكانت إيران قد أعلنت توقيف 35 شخصاً في 6 محافظات على خلفية هجوم تنظيم “داعش” الإرهابي في محافظة كرمان جنوب البلاد والذي خلف عشرات القتلى.

كما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن وزارة الاستخبارات قولها إن المخطط الرئيسي للهجوم، طاجيكي الجنسية ويدعى عبد الله الطاجيكي، ودخل إيران عبر الحدود مع باكستان في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وغادر إيران قبل الهجوم بيومين.

كما أضافت أن أحد الانتحاريين اللذين نفذا الهجوم يحمل أيضاً الجنسية الطاجيكية ويدعى بازروف، فيما تواصل السلطات العمل على الكشف عن هوية الانتحاري الثاني.